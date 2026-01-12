El precio de la vivienda se dispara en España más del doble que en la UE

El precio de la vivienda en España sigue subiendo. Y lo hace muy por encima del conjunto de los países europeos. Así lo demuestran los datos actualizados por Eurostat, que ponen de manifiesto que, aunque el Gobierno de Pedro Sánchez se felicite por su política en materia de vivienda, la evolución del sector inmobiliario español está siendo mucho peor que la del resto de Europa.

Incremento de precios

Según los datos ofrecidos por Eurostat, los precios de la vivienda en la UE se incrementaron un 5,5% en el tercer trimestre de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior. Del mismo modo, en relación con el segundo trimestre de 2025, los precios de la vivienda aumentaron un 1,6%. Por su parte, en la zona euro el precio de la vivienda aumentó un 1,6% en el tercer trimestre de 2025 en relación al trimestre anterior y un 5,1% en tasa anual.

Así las cosas, la oficina estadística advierte del importante incremento de precios que se ha registrado en Europa y subraya que "los precios de la vivienda y los alquileres en la UE siguieron un comportamiento similar entre 2010 y el segundo trimestre de 2011, pero desde entonces han evolucionado de forma diferente". De este modo, detalla que "los precios de la vivienda han seguido un patrón más variable, combinando períodos de descenso, estancamiento y rápidos aumentos".

En este contexto, desde Eurostat informan de que, durante la última década, los precios de la vivienda en la UE aumentaron un 63,6%. Al respecto, detallan que, en este período, los precios de la vivienda se triplicaron en Hungría (+275 %) y se duplicaron en once países, entre los que destacan Portugal (+169 %), Lituania (+162 %) y Bulgaria (+156 %). Por su parte, Finlandia fue el único país donde los precios de la vivienda disminuyeron durante este período (-2 %).

Eurostat

En cambio, en nuestro país los precios de la vivienda crecieron un 2,9% en términos trimestrales. Además, en España la vivienda se encareció un 12,8% durante el tercer trimestre del año en comparación con el mismo período de 2024. En consecuencia, en la última década los precios de la vivienda se han incrementado más de un 81% en España.

Eurostat

De hecho, como hemos informado en Libre Mercado, España se sitúa como el tercer país de la UE en el que más se ha encarecido la vivienda con respecto a los salarios. En concreto, si el precio de la vivienda, en comparación con los salarios, ha crecido un 15,2% en la UE entre 2015 y 2024, en España este incremento ha sido del 29,2%, superada sólo por Portugal e Irlanda.