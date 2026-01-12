El terror venezolano: así extorsionó y arruinó el chavismo a ciudadanos y empresas

Durante los más de 25 años transcurridos desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 hasta la captura de Nicolás Maduro en 2026, Venezuela vivió un ciclo económico dramático marcado por el colapso y crisis profunda. Tras la muerte de Chávez y la llegada de Maduro en 2013, la economía se desplomó. El PIB se contrajo hasta cerca de 82.000 millones en 2025, una caída de alrededor del 70 % desde su máximo histórico, mientras la producción petrolera, columna vertebral del país, se redujo dramáticamente desde más de 3 millones de barriles por día a menos de 1,2 millones.

La inflación, un símbolo de la crisis, alcanzó niveles de hiperinflación prolongada, erosionando el valor del bolívar y el poder adquisitivo. La inflación llegó a superar el 1,5 millones %. Aunque cifras oficiales anunciaron una moderación en 2024, estimaciones independientes señalaban tasas extremadamente altas en 2025–2026.

Al momento de la caída de Maduro, la economía venezolana estaba parcialmente dolarizada, con indicadores frágiles, emigración masiva, con más de 8 millones de personas exiliadas y una gigantesca pérdida de ingresos petroleros que marcaron más de una década de estancamiento y contracción.