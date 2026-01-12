Feijóo condicionará la financiación autonómica a la construcción de viviendas

Alberto Núñez Feijóo ha reunido este lunes a su Comité de Dirección en Barcelona para evidenciar su apuesta por Cataluña, en pleno choque con el Gobierno por el sistema de financiación acordado entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras para favorecer a esta región perjudicando al resto. Se trata además de evidenciar su apuesta por asuntos como la inmigración, la vivienda y la okupación.

En una intervención junto al líder del PPC, Alejandro Fernández, el presidente del Partido Popular ha prometido vincular la vivienda al nuevo sistema de financiación autonómica. De esta forma, a más vivienda, mayor financiación y capacidad de gasto para las comunidades y los ayuntamientos. Se trata de un compromiso que reiterará el próximo fin de semana en el encuentro que mantendrá en Zaragoza con todos los presidentes autonómicos del PP, en plena precampaña aragonesa.

"Sánchez condiciona la financiación a su bienestar personal en Moncloa. Yo me comprometo a vincularla al bien común. A las necesidades de la gente. Y nada necesitan más los españoles que poner fin al drama del acceso a la vivienda", advirtiendo también contra el pacto alcanzado entre PSOE y ERC: "Os están tomando el pelo", ha dicho dirigiéndose a los catalanes.

Este asunto, que considera un "reto nacional que debe implicar a todas las administraciones", será agitado por los candidatos del PP en Aragón, Castilla y León y Andalucía durante la campaña electoral para erosionar a los candidatos del PSOE, especialmente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a la que fuera ministra portavoz, Pilar Alegría.

Ante la cúpula de su partido, Feijóo ha desgranado las quince medidas que implantará, si gobierna, para favorecer la construcción de viviendas y acabar con el déficit de casi un millón de casas que abaratarían su precio:

1. Menos trabas y menos burocracia para la construcción de vivienda

2. Movilización ágil de todo el suelo disponible

3. Flexibilidad para las operaciones de regeneración urbana

4. Plan Residencial Estratégico para reducir de 10 a 4 años el tiempo de construcción

5. Colaboración público-privada

Relacionado Sánchez amenaza con más intervención en el alquiler y promete más vivienda pública

6. Aprobación de una Ley de Suelo que dé seguridad real a los planes urbanísticos

7. Más financiación para las Comunidades Autónomas, no amenazas.

8. Habilitar el uso de remanentes de los Ayuntamientos para política de vivienda

9. Impulso a la Innovación para reducir tiempos ante la escasez de mano de obra

10. Plan Formativo y de Empleo Específico

11. Bajada del IVA del 10 al 4% a los jóvenes que compren vivienda nueva

12. Bonificación en el IRPF a los jóvenes

13. Hucha Hogar Joven

14. Una ley contra la okupación para desalojar a los delincuentes en 24h y proteger la propiedad privada.

15. Apoyo a las familias vulnerables y seguridad a los propietarios, no a quienes delinquen.

Todas ellas forman parte del Plan Integral de Vivienda que el PP ya presentó el pasado año para dar respuesta a uno de los principales problemas de los españoles, especialmente de los jóvenes, incapaces de poder acceder a una vivienda. Según recogen todas las encuestas, este es una de las principales preocupaciones y marcará la campaña electoral en unas generales, como evidencian también las constantes promesas de Sánchez en esta materia.