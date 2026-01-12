Guerra abierta entre Trump y la Fed: el Gobierno abre una investigación contra Powell

El enfrentamiento entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la Reserva Federal (Fed) ha alcanzado un nuevo nivel después de que, según ha denunciado el propio Powell, haya desvelado que afronta una investigación federal. De este modo, la tensión existente entre ambos sigue tensándose después de meses de ataques directos por parte de Trump y de presiones contra el presidente de la Fed con el fin de condicionar la política monetaria del organismo y lograr la reducción de las tasas de interés.

Powell, investigado

Según ha explicado el presidente de la Fed, Jerome Powell, en un vídeo publicado en redes sociales, el pasado viernes "el Departamento de Justicia notificó a la Reserva Federal citaciones del gran jurado, amenazando con una acusación penal relacionada con mi testimonio ante el Comité Bancario del Senado en junio pasado", que se refería a un proyecto dedicado a la renovación de edificios históricos de oficinas de la propia Reserva Federal. Esta noticia llega después de que, en el mes de agosto, Trump anunciara la destitución de una de las gobernadoras de la Reserva Federal, Lisa Cook, por presunto fraude hipotecario.

En su mensaje, Powell asegura que siente "un profundo respeto por el estado de derecho y la rendición de cuentas en nuestra democracia", y subraya que "nadie, y mucho menos el presidente de la Reserva Federal, está por encima de la ley". No obstante, en relación con la investigación iniciada por el Departamento de Justicia, el presidente de la Fed defiende en su comunicado que "esta acción sin precedentes debe analizarse en el contexto más amplio de las amenazas y la presión constante de la administración.

Video message from Federal Reserve Chair Jerome H. Powell: https://t.co/5dfrkByGyX pic.twitter.com/O4ecNaYaGH — Federal Reserve (@federalreserve) January 12, 2026

Con todo, Powell ha defendido, además, que su declaración relacionada con la renovación de los edificios de la Reserva Federal ha sido utilizada como una excusa por el Gobierno de EEUU. "La amenaza de cargos penales es consecuencia de que la Reserva Federal fija las tasas de interés con base en nuestra mejor evaluación de lo que beneficiará al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente", ha aseverado al respecto.

Así las cosas, Powell ha incidido en que este movimiento "se trata de si la Reserva Federal podrá seguir fijando las tasas de interés basándose en la evidencia y las condiciones económicas o si, en cambio, la política monetaria estará dirigida por la presión política o la intimidación". En suma, ha querido destacar que "he servido en la Reserva Federal bajo cuatro administraciones, tanto republicanas como demócratas", añadiendo que "en todos los casos, he desempeñado mis funciones sin temor ni favoritismo político, centrado exclusivamente en nuestro mandato de estabilidad de precios y máximo empleo".

Guerra abierta

Desde su regreso a la Casa Blanca, uno de los objetivos de los ataques directos de Trump ha sido, precisamente, Jerome Powell, sobre el que el presidente norteamericano pretendía imponer su voluntad para dirigir la política monetaria a su conveniencia. Una de las hipótesis al respecto fue que Trump trataba de provocar una recesión para que la Fed redujera los tipos de interés y, con ello, pudiera refinanciar la parte de la deuda que vencía. En cualquier caso, lo cierto es que el pasado mes de abril Trump exigía la destitución de Powell, descalificando los informes elaborados por la Reserva Federal. Del mismo modo, en junio Trump llamaba "imbécil" al presidente de la Reserva Federal por no bajar los tipos de interés.