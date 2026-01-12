Los españoles valoran más la educación financiera que la Historia y la Literatura, según un estudio de Santander

En todo el mundo, las personas deben tomar decisiones financieras todos los días; desde pagar la compra hasta abrir una cuenta bancaria o solicitar un préstamo. Las nuevas herramientas digitales han hecho que las tareas financieras sean más sencillas e intuitivas, aunque también exigen nuevas competencias y conllevan nuevos riesgos. Banco Santander lleva más de una década comprometido con la educación financiera de los colectivos más vulnerables como herramienta de progreso para promover el bienestar y la inclusión.

La entidad acaba de hacer públicos los resultados del estudio ‘El valor de aprender: Perspectivas globales sobre educación financiera’, que fue presentado en Londres por la presidenta de Banco Santander, Ana Botín.

Una de las principales conclusiones a nivel nacional de este estudio, elaborado junto a Ipsos a partir de 20.000 encuestas en 10 países, es que los españoles valoran ya la educación financiera por encima de asignaturas tradicionales como Historia y Literatura. Según esta macroencuesta, los ciudadanos de nuestro país son muy conscientes de la relevancia que tienen estos conocimientos y de que hay un hueco en su formación académica que les gustaría cerrar. Así, el 86% de los encuestados reconoce que nunca recibió clases de educación financiera en la escuela, cifra similar a la media global. Sin embargo, tres de cada cuatro estarían dispuestos a participar en un curso gratuito, especialmente los jóvenes de 25 a 34 años.

En palabras de Ana Botín, presidenta ejecutiva de Banco Santander, la educación financiera es "una herramienta esencial de progreso y el conocimiento es lo que permite a las personas tomar decisiones informadas, anticipar riesgos y aprovechar oportunidades. Para Santander, promover la educación financiera no es una iniciativa puntual, sino una responsabilidad permanente y compartida: gobiernos, escuelas, familias, empresas y bancos debemos colaborar para que el conocimiento llegue a todos, desde la infancia hasta la edad adulta".

Una sesión de educación financiera para jóvenes dentro del programa Finanzas para Mortales

Una de las conclusiones más sorprendentes de este estudio es la importante desconexión entre lo que las personas creen saber de finanzas y lo que realmente saben. En España, el 54% de los ciudadanos –el 61% a nivel global– cree tener suficientes conocimientos financieros, pero solo el 26% acierta una pregunta básica sobre inflación -el 32% en el mundo-. Esta distancia entre percepción y realidad, el llamado efecto ‘Dunning-Kruger’, puede provocar que se tomen malas decisiones, no se evalúen adecuadamente los riesgos e incluso se llegue a la conclusión equivocada de que no se necesita más formación, dice el informe.

Sin embargo, contrasta con la familiaridad con la que los ciudadanos de nuestro país utilizan la banca online, con los riesgos que ello conlleva. De hecho, tres de cuatro españoles la utiliza para consultar el saldo de su cuenta y el 70 por ciento para hacer un pago o una transferencia, si bien aún la mitad de los clientes acude en persona a una sucursal para contratar o adquirir un nuevo producto financiero.

Entre los principales beneficios que los españoles asocian a la educación financiera que nunca tuvieron y que ahora quieren adquirir, destacan tomar mejores decisiones financieras (64%), gestionar mejor el dinero y las deudas (59%) y actuar con ética al elegir productos financieros (46%). Los temas sobre los que más desean aprender son la inversión (63 %), el ahorro (61 %) y los impuestos (51 %), ámbitos que muchos desearían haber estudiado en la escuela.

Y es que la mayoría de los participantes en este informe global ‘El valor de aprender: Perspectivas globales sobre educación financiera’ considera, además, que, por encima de las organizaciones benéficas o las empresas, las escuelas y los padres son los principales responsables de enseñar educación financiera. De hecho, el 91% considera que la educación financiera debería impartirse en las escuelas y el 67% elegiría un centro educativo que la incluya.

Este nuevo estudio global refuerza el compromiso de Banco Santander con la educación financiera como herramienta de progreso para promover el bienestar y la inclusión financiera. En este sentido, la entidad facilita formación accesible, adaptada y alineada con los estándares de la OCDE para ayudar a las personas a tomar mejores decisiones en todos los países donde opera. Solo en 2024, más de 4 millones de personas en todo el mundo accedieron a sus iniciativas, talleres y contenidos de educación financiera.

En España, Santander promueve ‘Finanzas para Mortales’, un programa de referencia con más de 12 años de trayectoria, reconocido como uno de los más importantes del país por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Está dirigido a los colectivos financieramente más vulnerables - niños y jóvenes, personas mayores, emprendedores sociales o colectivos en riesgo de exclusión- e impartido por empleados del Santander.

En 2025 la entidad ha dado un nuevo impulso a la educación financiera y cierra el año con la cifra récord de 1.831 sesiones formativas —un 10% más que en 2024— que han ayudado a formarse a casi 45.000 personas a través de sus clases presenciales en colegios, institutos o centros de mayores, de la mano de profesionales voluntarios del Santander.

Desde su estreno en 2012, ‘Finanzas para Mortales’ ha facilitado educación financiera y contenidos formativos a más de 276.000 personas con un enfoque inclusivo y multicanal.