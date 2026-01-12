Podemos pide que "ardan las calles" tras los anuncios de Sánchez sobre vivienda y Sumar anuncia su voto en contra

Los nuevos anuncios de Pedro Sánchez sobre vivienda para tratar de paliar en algo la situación del mercado, tirando de nuevo de intervención y de anuncios de más construcción pública que no termina de materializarse, han irritado a sus socios de Sumar y han despertado una iracunda reacción en Podemos. El motivo del enfado ha sido un anuncio concreto: la promesa de Pedro Sánchez de una rebaja del IRPF para los caseros que opten por no subir el alquiler.

Los socios de Sánchez en el Gobierno de coalición han avanzado que rechazan las medidas y que votarán en contra del decreto ley anunciado por Sánchez. El diputado de Compromís y portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, ha señalado que las medidas se han hecho "pensando en los rentistas". "Por tanto, no lo vamos a apoyar", ha dicho en una declaración ante la prensa.

Alberto Ibáñez ha insistido que la propuesta socialista "es un regalo inaceptable a los rentistas mientras da la espalda a los inquilinos", al tiempo que ha señalado que el único decreto que debería presentar Sánchez en la Cámara Baja es uno para frenar la "subida masiva" en los precios de alquiler que va a suponer la renovación de los contratos de casi 600.000 personas en España.

La propia vicepresidenta Yolanda Díaz ha cargado contra la propuesta porque considera que supone "regalar dinero público a los rentistas", algo que ha tachado de "grave error". "En estos términos, la propuesta del PSOE no tendrá nuestro apoyo", ha apostillado la vicepresidenta en un mensaje publicado en la red social BlueSky.

En la misma línea, la portavoz del grupo plurinacional en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha incidido en que el anuncio de Sánchez no puede contar con el apoyo de Sumar porque es un "error" y lo que hay que hacer es congelar los precios de los alquileres.

Otros ministros de Sumar en el Gobierno han criticado las medidas: el titular de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha señalado que no puede haber premio para los caseros mientras que la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha apuntado que el objetivo de las políticas de vivienda debe ser acabar con la burbuja "especulativa" y esto va en "dirección contraria".

"Que ardan las calles"

Desde Podemos, su secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha señalado que la tímida rebaja fiscal de Sánchez, condicionada al contrato con su inquilino, "es para que ardan las calles en movilización social". "La solución del gobierno a la brutal crisis de vivienda es más regalos fiscales a los caseros. En serio, basta ya", ha escrito Belarra en alusión a la bonificación fiscal, que compensará lo que ganarían si incrementaran el precio del alquiler al renovar el contrato a los inquilinos.

La solución del gobierno a la brutal crisis de vivienda es MÁS REGALOS FISCALES A LOS CASEROS. En serio, basta ya. Esto es para que ardan las calles en movilización social. https://t.co/xg1xTmpf5j — Ione Belarra (@ionebelarra) January 12, 2026

La eurodiputada del partido morado, Irene Montero, también se ha pronunciado en contra de la propuesta y ha llegado a decir que "lo del Gobierno con la vivienda no tiene perdón". "¿Bajar el precio del alquiler? No, su preocupación es que los rentistas no pierdan dinero", ha reprochado a través de la red social.

Lo del Gobierno con la vivienda no tiene perdón. ¿Bajar el precio del alquiler? No, su preocupación es que los rentistas no pierdan dinero. Con estos regalos fiscales, ya sea pagando el alquiler o con sus impuestos, paga la gente y se enriquecen los mismos. Que ardan las calles. pic.twitter.com/qMZhQYQ1mp — Irene Montero (@IreneMontero) January 12, 2026

En línea con Belarra, Montero ha dicho que con los "regalos fiscales" que propone el Ejecutivo, ya sea pagando el alquiler o con sus impuestos, paga la gente y "se enriquecen los mismos", y ha rematado: "Que ardan las calles".