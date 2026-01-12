Es Noticia
TDND: El Value Investing lleva brillando dos años, pero todavía queda lo mejor
El responsable de relación con los inversores de Cobas AM, Carlos González Ramos, visita Tu Dinero Nunca Duerme.
Inversión de impacto: qué es y cómo podemos sumarnos a una de las tendencias del momento
Cobas, sobre la Bolsa española: "¿El mercado está caro? Sí, pero sigue habiendo compañías baratas"
AzValor: "Nuestra cartera es una grandísima oportunidad"
¿Qué Bolsa lo hará mejor en la próxima década?: "Lo mejor por venir está en Europa"
Tu Dinero Nunca Duerme
TDND: "Donde más peligro hay ahora mismo es en la renta fija de gobiernos a largo plazo"
La renta fija vuelve al centro del tablero: "El BCE ha anclado la inflación y es momento de buscar calidad"
"Los mercados están en máximos, pero también los beneficios y la liquidez"
Álvaro Guzmán de Lázaro: "El riesgo se reduce con trabajo, disciplina y horizonte a largo plazo"
Tu Dinero Nunca Duerme
"Los españoles nos hemos olvidado de la responsabilidad de complementar nuestra pensión con ahorro"
La pregunta clave para el inversor en 2025: ¿es el momento de cambiar mi cartera?
Los beneficios de concentrar la cartera: "Es mejor hacer pocas cosas, pero hacerlas bien"
Finizens: "La clave del value no está en adivinar el momento, sino en mantenerse invertido"
