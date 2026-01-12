Un nuevo vídeo desmonta la eficacia de la baliza V16: "Casi me como el coche"

Un vídeo que se ha viralizado en redes sociales vuelve a poner en entredicho la eficacia de la baliza V16, el dispositivo obligatorio desde el 1 de enero de 2026 para señalizar vehículos averiados. En él puede verse cómo un coche detenido en medio de una curva provoca una larga cola de vehículos cuyos conductores no logran visualizar la señalización de la baliza. Este incidente ha generado una nueva oleada de críticas sobre la visibilidad y la utilidad del dispositivo.

El incidente fue registrado en un tramo de carretera donde un vehículo averiado se detuvo en una curva, lo que provocó una larga fila de coches. La visibilidad de la baliza V16, en este caso, se muestra casi inapreciable. El usuario @raulitoconelazote expresó su malestar al señalar que, "yo casi me lo como, y estaba la chavala dentro del coche buscando la documentación, no se le veía".

La visibilidad de la baliza, que se supone debe aumentar la seguridad en situaciones de emergencia, se pone en duda con este tipo de incidentes. En las imágenes se puede apreciar cómo el dispositivo de señalización, situado en el techo del coche, pasa desapercibido para los demás conductores.

Las reacciones en redes sociales

El video ha generado una serie de comentarios entre los usuarios de las redes sociales, muchos de los cuales señalan la ineficacia de la baliza V16. Algunos usuarios comentan: "Se sabía desde el principio, que esa 'magdalena' que se ilumina, solo sirve para recaudar".

En esta línea, otros usuarios también han expresado que "se ven más los intermitentes que la propia baliza", aludiendo a que, en algunos casos, la luz de los intermitentes del vehículo es más visible que la de la baliza.

La baliza como "timo del 2026"

También ha proliferado la crítica a la baliza V16 bajo el término "timo del 2026", con muchos conductores acusando al Gobierno de imponer un dispositivo cuya funcionalidad real es incierta. Un usuario de la red social X resumió esta sensación con la frase: "El gobierno va a matar a muchas personas por llenarse los bolsillos", aludiendo a la obligatoriedad de la baliza y su coste.

El debate sobre la baliza V16 no es nuevo. Desde su entrada en vigor el 1 de enero de 2026, se han producido múltiples críticas sobre la utilidad del dispositivo. A pesar de que la Dirección General de Tráfico (DGT) aseguró en su momento que la implementación de la baliza respondía a criterios de seguridad vial y no a una política recaudatoria, algunos cálculos han puesto en duda esta afirmación.

Según estimaciones de organizaciones como la OCU y Unespa, la obligatoriedad de la baliza podría generar para Hacienda cerca de 300 millones de euros solo en concepto de IVA, derivados de la compra masiva de estos dispositivos.

Aunque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que el objetivo principal es salvar vidas, el enfoque recaudatorio sigue siendo un tema de debate entre los conductores. En este sentido, el director general de Tráfico, Pere Navarro, ha indicado que no habrá sanciones inmediatas, y que se aplicará un periodo de "flexibilidad razonable" antes de empezar a multar a quienes no lleven la baliza.

La falta de claridad en cuanto a las sanciones ha generado confusión entre los conductores. A pesar de que no hay una campaña específica de control para la baliza V16, muchos conductores siguen sin saber si pueden ser multados o si existe un margen de adaptación. Esto ha creado una situación de incertidumbre en la carretera, donde algunos vehículos todavía utilizan los antiguos triángulos de señalización mientras otros ya cuentan con la nueva luz.