La persecución al coche hace caer la producción de vehículos en España

La producción de vehículos en España mantuvo una tendencia a la baja en 2025, después de haberse contraído ya el año anterior. De este modo, se pone de manifiesto que, pese al empeño del Gobierno y la UE por imponer nuevas formas de movilidad, su persecución a la industria del automóvil está suponiendo un importante frenazo de su actividad.

Datos de noviembre

De acuerdo con los cálculos de Anfac, la organización empresarial que representa a los fabricantes de vehículos en España, la producción de vehículos se mantuvo "estable" en noviembre, registrando un aumento del 0,8% en comparación a noviembre de 2024, con 216.528 unidades producidas. En este sentido, subrayan que "La adaptación de las factorías a la fabricación de los nuevos modelos electrificados, así como la baja demanda procedente de Europa son las causas principales de estas cifras".

Así las cosas, el director general de Anfac, José López-Tafall, ha alertado de que las cifras de producción de noviembre se mantienen "en niveles similares a los del año pasado". No obstante, alerta de que "no debemos perder de vista que lo hace en comparación con un mes que fue negativo en 2024". Además, ha alertado de que "Europa debe revisar su marco normativo para recuperar competitividad". En este sentido, ha señalado que "si no actuamos, corremos el riesgo de perder la competitividad, como segundo productor de la UE y noveno a nivel mundial".

Por tipos de vehículos, se fabricaron 172.526 turismos, un 1,3% menos que noviembre de 2024, mientras que los vehículos ligeros y comerciales registraron un incremento del 9,6%, con 44.002 unidades producidas. Asimismo, en relación con las exportaciones, noviembre volvió a registrar un nuevo descenso de vehículos con destino fuera de nuestro país, con 185.135 unidades, un 2,1% menos que el mismo mes del año anterior. Así, desde Anfac explican que, en el total del año, se han exportado 1.824.814 vehículos, un 8,2% menos que el mismo periodo de 2024.

Caída de la producción

Con todo, cabe destacar que, en el acumulado de los once primeros meses, la producción se ha contraído un 4,8% en comparación con el mismo período del año anterior. De esta forma, hasta el mes de noviembre se produjeron 2,13 millones de vehículos. Así, desde Anfac destacan que, dadas estas cifras, la producción mantiene "la tendencia a la baja registrada en estos últimos meses". En consecuencia, se prevé que el año haya cerrado con una caída de cerca del 5%, con una producción por debajo de los 2,3 millones de vehículos.

Lo cierto es que, si bien en el mes de noviembre se registró un leve incremento del volumen de producción total, los informes previos de Anfac ya apuntaban a que este año la producción total se contraería. Así, el acumulado hasta el mes de octubre se registró un descenso del 5,4%. Asimismo, en el acumulado hasta agosto, la producción se había contraído un 7% en tasa anual.

Sin embargo, esta contracción de la producción de vehículos es una tendencia que ya comenzó a manifestarse en 2024. De acuerdo con los datos ofrecidos por esta misma patronal, en el conjunto del año 2024 la producción de vehículos cayó un 3% en comparación con el año anterior, situándose en las 2,37 millones de unidades.