Trump anuncia aranceles del 25% a los países que comercien con el régimen de Irán

El régimen de los ayatolás ha reprimido con especial crudeza y violencia las protestas que se iniciaron a finales de 2025, que ya han dejado más de 500 muertos y 10.000 detenidos. En este sentido, tras haber logrado detener al dictador venezolano Nicolás Maduro, el presidente de EEUU, Donald Trump, señaló directamente al régimen iraní y avisó de que podría decidir intervenir en el país si los manifestantes eran reprimidos.

De este modo, Trump mostraba su intención de apoyar las protestas. Por tanto, no es de extrañar que el último movimiento del gobierno de EEUU, relacionado sobre todo con la presión económica sobre el régimen de los ayatolás, haya sido la imposición de un nuevo arancel. Sin embargo, en lugar de aplicárselo a Irán directamente, Trump pretende evitar que el resto de países comercien con el país de Oriente Medio.

Concretamente, como ha adelantado en un mensaje publicado en su red social, Truth Social, Trump acaba de aprobar la imposición de un arancel del 25% a los países que comercien con el régimen de Irán. "Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25 por ciento en todos los negocios que haga con Estados Unidos de América", ha detallado, enfatizando que "esta orden es definitiva y concluyente".

Sube el petróleo

En este contexto, el precio del barril de Brent superaba este martes el umbral de los 64 dólares. Concretamente, antes de la apertura de las bolsas europeas, se revalorizaba un 1,5% y alcanzaba los 64,36 dólares. De este modo, registraba su mayor coste desde finales de noviembre. Por su parte, el precio del West Texas subía un 1,3%, llegando a cotizar en 60,09 dólares, su nivel más elevado desde el pasado 5 de diciembre.

Así las cosas, en lo que va de año, el precio del barril de crudo Brent acumula una revalorización del 5%, mientras que el petróleo WTI sube alrededor del 4,6%. Al respecto cabe destacar que, además de la imposición de un arancel del 25% a cualquier país que haga negocios con Irán, este contexto está marcado también por la intervención estadounidense en Venezuela y la relacionada con el conflicto abierto entre Rusia y Ucrania.