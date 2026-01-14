Bruselas desmonta a Sánchez: la UE alerta de la vulnerabilidad del sistema eléctrico español

La inversión media anual en la red de transporte de alta tensión en España, es decir, en la red eléctrica española, ha sido, en el mejor de los casos, muy pobre en los últimos 10 años. Desde 2014 hasta 2021, la media estaba en el entorno de los 400-450 millones de euros. En 2022 experimentó un ligero ascenso hasta los 530 millones. No fue hasta 2024 cuando alcanzó un récord de 1.100 millones de euros.

Pero veamos más datos. ¿Qué ha sucedido durante esta última década?: un auge brutal de instalación de plantas eólicas y fotovoltaicas, hasta disparar nuestra capacidad de generación, como para abastecer a tres Españas completas. Pero con una energía muy intermitente y asíncrona. Fue por eso que en 2024, hace solo dos años hubo que duplicar lo que se invertía en redes eléctricas para tratar de recuperar parte del tiempo perdido y adaptar la red eléctrica española a la capacidad de generación que teníamos.

¿Pero la inversión española era acorde a nuestras necesidades? ¿Es lo que han invertido otros países parecidos? Pues si nos fijamos en Italia vemos que entre 2014 y 2018 la media de inversión fue de 1.000 millones de euros, cuando en España eran 400. Entre 2019 y 2022 subimos a rangos de 1.700 millones de euros y en 2023 y 2024 a los 2.500 millones de euros. El nuevo plan estratégico italiano contempla una media de 3.000 millones al año.

Sin embargo, todo este tiempo hemos presumido de tener una de las mejores redes eléctricas del mundo. Y sabíamos que el rey estaba desnudo. Todos menos la presidenta de Red Eléctrica que en 2021 presumía así. Y, por supuesto, los grandes apoyos mediáticos del Gobierno participaban de esta gran ceremonia de la confusión también en 2021, cuando el gobierno de Austria alertaba a la población de un posible gran apagón y Javier Ruiz habló de un gran bulo y dijo que España no tenía riesgo de apagón. Todo, desde la Cadena Ser, por supuesto.

Pero lo cierto es que nuestra red eléctrica no estaba preparada para nuestro sistema de generación y así se cayó el 28 de abril del año pasado. Ahí quedó patente que nuestro sistema eléctrico estaba muy lejos de ser el mejor sistema eléctrico del mundo. Ahora Bruselas identifica en España una combinación de debilidades que limitan su aportación a la seguridad europea y aumentan su vulnerabilidad ante episodios de estrés del sistema, dicen.

Sigue siendo una de las regiones menos interconectadas de la UE, con niveles de intercambio transfronterizo muy por debajo de los objetivos comunitarios. Y esta limitación reduce la capacidad del sistema español para recibir apoyo externo en situaciones de crisis. Por otro lado, también impide que el resto de la UE pueda aprovechar el potencial de generación que tiene España.

Por último, recordar que esta misma semana se publicaban los datos de congestión de la red eléctrica que demuestran que en enero, más del 88% de los nudos tienen cero capacidad disponible. Según Aelec, solo el 12% de los que solicitan acceso a la red lo obtienen. En definitiva, un rey que está desnudo y que amenaza la estabilidad eléctrica en un país, como España, cuyo presidente presume de ser referencia internacional en electricidad.