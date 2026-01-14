Cataluña sale exultante de la reunión con Montero en plena rebelión del resto de CCAA

Un solo ganador y máxima tensión en el Consejo de Político Fiscal y Financiera (CPFF) que María Jesús Montero ha convocado este miércoles para explicar a los consejeros de autonómicos de Economía y Hacienda su reforma de la financiación autonómica. Esta reunión solo tiene título informativo, por lo que no ha habido una votación formal.

La propuesta de la ministra de Hacienda tiene como máximo objetivo contentar a Cataluña y se une a la condonación de la deuda de las CCAA. El plan de Montero consiste en regar a las CCAA con 20.975 millones de euros extra en 2027 a través de una fórmula en la que unas regiones salen considerablemente más beneficiadas que otras.

Por ejemplo, en ese reparto, Cataluña recibiría casi el doble (4.846 millones) que Madrid (2.555 millones más). Al igual que ocurre con la mutualización de la deuda autonómica, en términos absolutos, Andalucía es la que más beneficiada sale, con 4.846 millones de euros más, un gesto que apunta al interés electoral de Montero en esta región, candidata del PSOE andaluz en los próximos comicios de este año.

A pesar de que con la propuesta de Montero todas las regiones recibirían más financiación (porque el Estado renunciaría a más de 20.000 millones de euros), todos los representantes de los territorios autonómicos que han ido saliendo han mostrado su rechazo al nuevo modelo excepto Cataluña.

"Una ventana de oportunidad" para Cataluña

Así, la consejera de Economía catalana, Alicia Romero, ha salido exultante de la reunión. "Nos han dado una propuesta clara y concreta, que llevamos años pidiendo. Es una ventana de oportunidad" ha defendido. "No queremos renunciar a 21.000 millones" ha añadido sonriente la socialista, que ha insistido en que todas "ganan" porque es "más justo y equitativo".

Sin embargo, para el consejero murciano, Luis Alberto Marín, la ministra se ha encontrado con una "absoluta soledad" con la propuesta debido a que "solo una Cataluña ha manifestado su aprobación y el resto, el 95%, ha presentado un rechazo frontal".

Descontento generalizado

Para el consejero gallego, Miguel Corgos, los cálculos de Montero son "una chapuza" que "han pactado por fuera" (en relación con Cataluña). Corgos ha explicado que no solo le preocupa Galicia, sino también las finanzas estatales tras la renuncia de esos casi 21.000 millones. Pero María Jesús Montero se ha encomendado al aumento de recaudación para explicar de dónde va a sacar ese dinero.

La consejera madrileña, Rocío Albert, también ha salido de la reunión considerablemente enfadada por una propuesta elegida por y para "el señor Junqueras". Además, ha asegurado que la Comunidad de Madrid usará "todos los recursos legales" que estén a su alcance.

También a la salida de la reunión, el consejero de Hacienda valenciano, José Antonio Rovira, ha lamentado que "nos vamos como vinimos" porque, a su juicio, Montero "ha venido a hacerse la foto". Rovira también ha denunciado el "chantaje" a las comunidades.

Por el ala de los socialistas, Castilla-La Mancha y Asturias ya han mostrado anteriormente su rechazo, una negativa que han corroborado las regiones del PP durante la reunión. En el caso de Asturias, y durante la rueda de prensa, Montero ha defendido que a los asturianos "no les termina de gustar del todo", pero quieren hacer propuestas para su modelo.

Tras conocerse que Pedro Sánchez y Oriol Junqueras se habían reunido en secreto para negociar este nuevo sistema de financiación antes del CPFF, ahora, y con su propuesta ya presentada, Montero se ha ofrecido a tener reuniones "bilaterales" con el resto de CCAA para abordar el asunto. La mayoría de consejeros han evitado confirmar si acudirán a esas reuniones.