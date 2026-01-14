María Jesús Montero rechazó como consejera de Andalucía la ordinalidad financiera que ahora defiende

El Gobierno de Pedro Sánchez incurre de manera frecuente en todo tipo de contradicciones, o "cambios de opinión" como los calificó el presidente del Gobierno, siendo uno de sus máximos exponentes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, especialmente si se compara su trayectoria en Andalucía con su paso por el Consejo de Ministros. Siendo consejera de Hacienda defendió lo contrario de lo que ahora predica con el sistema de financiación autonómica.

La vicepresidenta Montero, candidata también del PSOE a la Junta de Andalucía, ha pactado con Oriol Junqueras un sistema para beneficiar a Cataluña, y sólo a Cataluña, al margen del resto de comunidades, a pesar de que todas sufrirían las consecuencias del nuevo reparto, que tiene pocas opciones de prosperar dada la negativa de Junts a apoyarlo, además de Compromís y Podemos, también contrarios.

El acuerdo fija como criterio el principio de ordinalidad, es decir, "quien más aporta, más recibe", contrario a los postulados defendidos siempre por la izquierda de que "los ricos paguen más". Tanto es así, que la propia Montero, hace ocho años, alertó de que aplicar la ordinalidad a Caraluña, que ahora ve "beneficioso para todas las comunidades", suponía "poner en peligro el principio de equidad".

Sucedió en marzo de 2018, siendo todavía consejera de Hacienda de Andalucía, meses antes de ser nombrada ministra, tal y como recordó el vicesecretario del PP, Elías Bendodo, en una intervención pública el pasado viernes, durante la inauguración de la Interparlamentaria que el partido celebró en La Coruña.

El Parlamento andaluz aprobó en esa fecha un dictamen de la Comisión de Hacienda sobre el sistema de financiación autonómica que rechazaba frontalmente este criterio de reparto. Una resolución que pone en serios aprietos al PSOE andaluz, dividido ante una cuestión tan espinosa a tan sólo unos meses de las elecciones autonómicas.

Donde dije digo...

El texto, publicado en el BOE a 19 de marzo de 2018, recoge en su página nueve: "El Parlamento de Andalucía considera que el criterio de ordinalidad (la ordenación de las comunidades autónomas en términos de financiación per cápita respetando el ranquin de las mismas en términos de capacidad fiscal) puede poner en peligro el principio de equidad. Además, en ningún caso puede calificarse como un principio rector del sistema de financiación autonómica pues se encuentra ausente de cualquier texto legislativo al respecto".

Lo que Montero defendió en su día como consejera de Hacienda ya no sirve ahora que es ministra del Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, este miércoles reúne a las Comunidades Autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para intentar llegar a un acuerdo sobre este asunto, después del pacto suscrito con ERC, que tiene también el objetivo de lograr el apoyo de los separatistas a los presupuestos del presidente catalán del PSC, Salvador Illa.

El PP baraja levantarse de la mesa y dar plantón a la ministra, como en anteriores ocasiones, al encontrarse con una política de hechos consumados, es decir, un "trágala" que busca, además, dividir a las comunidades gobernadas por el partido de Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP, de hecho, reúne el próximo domingo en Zaragoza a todos sus líderes autonómicos para hacer un frente común contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez en esta materia, y mostrar su rechazo al nuevo modelo que pretende implantar el PSOE.