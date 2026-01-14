Pere Navarro: "Al centro de la ciudad vas a ir con transporte público y, si tienes prisa, en taxi, Uber o Cabify"

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha clausurado la Jornada "Innovación Urbana. Movilidad Sostenible y Smart Cities", organizada por Europa Press.

En su intervención ha dicho que "el objetivo de todos es acabar con los combustibles fósiles. Punto". "A mí me da igual la alternativa, pero tenemos un objetivo común: En 2035 prohibir matricular vehículos con combustibles fósiles". Y ha añadido que "este objetivo es un objetivo ideal para nuestro país". En España "una de las cargas que tenemos es que no tenemos petróleo, así que vamos a energía alternativa: sol, viento, hidráulica… Si alguien en Europa tiene sol, viento e hidráulica somos nosotros". Ha señalado que en estos momentos "más del 50% de la energía que se consume en nuestro país es renovable, y "podemos llegar a ser el país con la energía más barata de Europa" con el permiso de las eléctricas. "Es un objetivo de país brutal".

Movilidad en las ciudades

También ha abordado el problema de la movilidad en las ciudades, señalando que "es un problema de espacio", por lo tanto "al centro de la ciudad vas con transporte público". "Estamos todo el día con emisiones sí emisiones no, tal y cual. No, mire. Al centro de la ciudad no vas con eléctrico ni con diésel ni con gasolina: vas a ir con transporte público y, si tienes prisa, en taxi, Uber o Cabify. No nos equivoquemos". Es decir: no se trata de las Zonas de Bajas Emisiones y de dar ventajas al coche eléctrico, porque es un tema de espacio.

Pere Navarro no ha hecho sino reiterar sus planes sobre el coche privado que ya explicitó durante su participación en el acto inaugural del "VIII Encuentro de Ciudades por la Seguridad Vial y la Movilidad Sostenible" celebrado en Badajoz el pasado mes de diciembre.

En aquella ocasión Pere Navarro dijo que "el secreto de la movilidad urbana es transporte público, transporte público y transporte público y transporte público, punto final. Sobre todo, para las grandes ciudades que tienen unas ciudades periféricas en los alrededores. El modelo al que todos aspiramos es ir en transporte público al centro de la ciudad. ¿Tiene prisa? Coja un taxi, o un Uber o un Cabify, pero no en coche, ¿vale? Es disminuir la presencia del coche en la ciudad, punto. Así de sencillo".

E, igual que ha hecho en el desayuno de esta mañana, ha reiterado que el tema no es el de las Zonas de Bajas Emisiones y el coche eléctrico: "Tenemos un debate abierto con las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), porque con el coche eléctrico parece que pueden entrar en el centro de la ciudad, pueden aparcar gratis además... y no, el problema es de espacio, no queremos coches en el centro de la ciudad, no rellenar aquello de coches eléctricos y tener otra vez el problema de la congestión, pero esta vez con coches eléctricos", señaló en diciembre.

Definitivamente, el objetivo es acabar con los coches particulares en el centro de la ciudad, en consonancia con sus declaraciones de hace un año, cuando dijo que "el futuro del tráfico será compartido o no será".