Trifulca entre Yolanda Díaz e Isabel Rodríguez: le pide respeto para Sumar y ésta se cachondea

No bajan tranquilas las aguas en la coalición de Gobierno. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha enzarzado hoy con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a cuenta del Real Decreto Ley que ha anunciado el presidente del Gobierno sobre la vivienda y que incluye una deducción fiscal del cien por cien a los caseros que no suban la renta a los inquilinos. La trifulca ha sido en vivo y en directo, mientras eran entrevistadas en Onda Cero y RTVE.

La titular de Vivienda, que estaba siendo entrevistada en Onda Cero por Carlos Alsina, aseguró que las medidas que propone Sumar sobre vivienda son muy coyunturales. Además señaló que lo que está proponiendo el Gobierno está en la línea de lo que pactaron con la coalición de Yolanda Díaz en la Ley de Vivienda.

La vicepresidenta segunda, que en ese momento estaba en otra entrevista en RTVE, le ha pedido "respeto" por la coalición de Sumar porque ella sí tiene mucho respeto por el PSOE: "Pediría lo mismo", ha dicho Díaz muy molesta.

"Sumar lleva muchos meses y mucho tiempo haciendo propuestas públicas, conocidas, además, que a uno le gustarán o no. Y no le faltamos al respeto a nadie", ha argumentado Díaz. Además, ha señalado enfadada que había hecho cambios sustanciales en el Ministerio de Trabajo de los que hoy "presume todo el Gobierno". A pesar de ello, se ha quejado de que ha sido "vilipendiada" en términos políticos por lo que ha insistido en pedir "respeto".

Rodríguez se cachondea

Isabel Rodríguez, desde Onda Cero, ha continuado con la trifulca respondiendo a Díaz, de la que le ponen las declaraciones que acaba de hacer en RTVE. Rodríguez alega entre risas que ella ha sido respetuosa y que suele serlo siempre, aunque no puede evitar seguir riéndose cuando dice "es que no la he entendido".

Después cambia el tono y señala que "por supuesto que respeto a todas las formaciones políticas". Y abundando en esta afirmación ha añadido que no solo respeta sino que también valora a la coalición con la que comparten Gobierno.

"Mis adversarios no están en la izquierda. Mis adversarios están en aquellos que están protegiendo los pisos turísticos ilegales, que no quieren construir vivienda protegida para siempre, que quieren construir en zonas inundables. Todo esto es mi combate", ha exclamado.