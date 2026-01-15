Casi 400.000 contribuyentes siguen esperando la devolución de la renta cuando ya ha pasado el plazo

Con la llegada del nuevo año, ha expirado el plazo para que Hacienda realice la devolución del IRPF. Así lo establece la normativa, donde se da seis meses a la Agencia Tributaria para formalizar la devolución o exigir la rectificación correspondiente al contribuyente. Sin embargo, el Fisco todavía retiene la declaración a casi 400.000 personas a las que, si finalmente debiera devolverles algún importe derivado de esta declaración, tendría que sumarle los intereses de demora.

Declaraciones sin devolver

Hacienda retiene casi 400.000 declaraciones de la renta correspondientes al ejercicio de 2024. De acuerdo con los cálculos elaborados por la compañía Tax Down –dedicada a la asesoría fiscal– con las cifras de la Agencia Tributaria, a cierre del año 2025, Hacienda ha devuelto más de 13.000 millones de euros a más de 15,6 millones de contribuyentes del IRPF de 2024. Sin embargo, como detalla la compañía, "aún quedan un total de 388.207 contribuyentes que todavía no han recibido su correspondiente devolución"

En este sentido, acerca de los posibles motivos que explicarían este retraso de las devoluciones, desde Tax Down explican que lo más probable es que la devolución está siendo revisada particularmente. No obstante, detallan que en el caso de las declaraciones de los autónomos "la Agencia Tributaria suele ir un paso más allá y analizar posibles irregularidades en la comunicación de los ingresos o los gastos o realizar comprobaciones cuando estos gastos no se correspondan con la actividad profesional correspondiente". Asimismo, indican que, en otros casos, puede haber datos incorrectos, ingresos que no se ajusten con los que maneja Hacienda o gastos que no se hayan reflejado.

Con todo, subrayan que los contribuyentes disponen de una herramienta de la propia Agencia Tributaria con la que se puede consultar el estado de la declaración. Así, dicha herramienta, a la que se accede mediante certificado electrónico, a través de nuestra Clave PIN o con el número de referencia del borrador, nos informa de si la declaración está siendo tramitada, está siendo comprobada o si ya ha sido tramitada por los órganos de Gestión Tributaria.

En Libre Mercado hemos explicado que, de acuerdo con la normativa, Hacienda tiene seis meses para realizar la devolución de la declaración de la renta o solicitar su rectificación. Este plazo terminó el pasado 1 de enero. Por tanto, desde entonces, si Hacienda tuviera que devolver un importe, debería hacerlo sumando los intereses de demora. De hecho, la Agencia Tributaria aclara que se efectuará esta modificación "sin necesidad de que el contribuyente lo reclame". Ahora bien, cabe destacar que, de acuerdo con lo expuesto por Tax Down, los intereses de demora "serán del 4,0625% anual desde la fecha en que expire ese plazo de seis meses hasta la fecha en que se ordene el pago".

Récord de recaudación

Hacienda detalla que se han efectuado el 97,5% de las devoluciones solicitadas en número y se han abonado el 95,5% de los importes solicitados. De este modo, informa de que en 2025 se presentaron más de 24,7 millones de declaraciones, registrando un incremento del 2,4% en comparación con el año anterior. Así, el 65% del total resultaron a devolver.

Ministerio de Hacienda

En cualquier caso, como hemos informado en Libre Mercado, lo más llamativo es que, en 2025, el Fisco superó por primera vez el umbral de 300.000 millones de recaudación. Concretamente, durante los primeros once meses del año, Hacienda ingresó un total de 301.355 millones de euros, registrando un incremento del 10% en comparación con el año anterior.