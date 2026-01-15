Montero impone a las CCAA el chantaje de Junqueras

Tal y como era previsible, la reunión sobre el nuevo sistema de financiación autonómica que ha propuesto el Gobierno ha terminado tras cuatro horas de debate con el claro rechazo de todas las comunidades autónomas -incluidas las gobernadas por los socialistas- salvo Cataluña. El resto de gobiernos regionales presentes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera -todas excepto Navarra y País Vasco, que tienen su propio sistema- ha expresado a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, su desacuerdo con la nueva propuesta y también su malestar por el hecho de que fuera el líder de ERC, Oriol Junqueras, quien lo anunciara tras reunirse con Pedro Sánchez en La Moncloa.

La verdad es que no le falta un ápice de razón al consejero socialista de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, al calificar de "chantaje" la pretensión de Montero de ofrecer a las CC AA seguir con el modelo vigente, perdiendo dinero, si no quieren la financiación pactada con el separatista Junqueras que escandalosamente privilegia a Cataluña. Y es que, aun cuando nosotros estemos en contra de que la administración central ceda 20.975 millones de euros extra en favor de las administraciones regionales, lo lógico es que esa financiación adicional se repartiese de forma justa entre todas ellas y no al dictado de los separatistas catalanes que han impuesto al gobierno un sistema que claramente privilegia a Cataluña cuya administración regional percibirá ella sola 4.700 millones de euros adicionales, casi la cuarta parte de lo cedido por la administración central. Bien es cierto que Andalucía percibirá una cantidad adicional muy similar, pero no hay que olvidar que esta comunidad, con mayor número de habitantes, presenta peor renta per cápita y presenta una infrafinanciación indiscutida, sin olvidar que la ministra de Hacienda será la candidata socialista a gobernar esta comunidad.

Lo que es evidente es que este nuevo modelo de financiación autonómica de este autodenominado "gobierno progresista" convierte a Cataluña en la gran ganadora, pese a ser una comunidad próspera y no reconocida hasta ahora ni por el Ministerio de Hacienda como del grupo de las "infrafinanciadas". Así, por ejemplo, la administración catalana percibirá el doble que la madrileña, un 182% más por habitante que la extremeña y un 25% más que la aragonesa.

Para colmo de males, Junts, que inicialmente se había opuesto al nuevo modelo por ser insuficiente, ya se abre ahora a apoyar la quita de 17.000 de deuda catalana si ERC exprime más "la debilidad de Sánchez" para "acercarse al concierto".

A la espera de saber de qué partidas de la ya de por sí endeudadísima administración central piensa Montero extraer los casi 21.000 de financiación extra para las autonomías, el resultado va a ser que todas ellas profundicen en la irresponsabilidad en el gasto, que todas ellas se sientan "infrafinanciadas" y que todas ellas denuncien, con razón o sin ella, agravios comparativos. Y todo para tratar de contentar a unos separatistas que nunca reconocerán que tienen bastante y cuyo objetivo declarado no es otro que la ruptura de España y la independencia de Cataluña. Para eso y para que Sánchez aguante, como sea, en la poltrona.