La obsesión del director de la DGT con compartir coche y sacarlos de las ciudades

El director general de Tráfico, el socialista Pere Navarro, vuelve a estar en el ojo del huracán tras realizar una serie de polémicas declaraciones que se suman a todo el escándalo de las balizas V16, que ya han demostrado su ineficacia a pesar del poco tiempo que llevan siendo obligatorias. El máximo responsable de la DGT no ha ocultado su deseo de ir hacia un modelo donde los coches privados no tengan cabida en el centro de las ciudades, ya sean eléctricos o no.

Aunque ya Pere Navarro expresó su interés por sacar al coche del centro de las ciudades hace un tiempo, algo que contamos en Libre Mercado (aquí), durante el miércoles insistió nuevamente en esta idea en la clausura de Jornada "Innovación Urbana. Movilidad Sostenible y Smart Cities", organizada por Europa Press, algo que también hemos publicado en este medio.

Si bien los distintos medios de comunicación se han fijado más en estas palabras del director de la DGT, a lo largo de su intervención de clausura ha dejado en el aire varias ideas que son igual de preocupantes que esta y que evidencian su obsesión por expulsar a los conductores del centro de las ciudades.

En concreto, justo después de hacer la famosa alocución que ya hemos mencionado, dijo lo siguiente: "Y luego siempre hay una imagen que dices, aquí hay algo tendría que haber un poco de mejora. Es cuando en el aeropuerto tú sales, vas a buscar tu taxi, ves aquella cola inmensa y piensas, es posible que el que está delante o detrás mío vaya a donde yo voy, o al lado de donde yo voy, o en el trayecto en el que yo voy. No, pero cada uno tiene que coger su taxi específico para ir. Aquí hay un cierto aspecto a mejorar."

De compartir taxi en el aeropuerto a ciudades "rojas y amarillas"

Después de escuchar esto, cabe preguntarse si la intención del director general de la DGT es que los viajeros que salgan del aeropuerto (o de la estación de autobús, del metro, etc.) se pregunten entre sí dónde van para ver si así pueden ahorrar espacio, algo que a simple vista suena absurdo.

Más adelante, casi al acabar su intervención, recordó unas palabras del fallecido Pasqual Maragall sobre el sueño que tenía el catalán cuando era alcalde de Barcelona. Esto dijo Pere Navarro: "Luego había también lo que les he comentado, el problema del espacio. Hay una frase de Pasqual Maragall, cuando era el alcalde de Barcelona, que dice ‘sueño con una ciudad roja y amarilla. Roja porque es el color del autobús, del transporte público, y amarilla porque es el color del taxi’. Que era su idea de que en la ciudad nos movemos con transporte público y si se va con prisa al taxi, al Uber o al Cabify. Y ya está."

Esto vuelve a evidenciar las intenciones de Navarro de ir hacia un modelo donde solo se pueda ir en transporte público o en taxi (o Uber, Cabify, etc.) por el centro de las ciudades, algo que limitaría enormemente la libertad de los ciudadanos para moverse por sus ciudades.

"El futuro del tráfico será compartido o no será"

No obstante, al director de la DGT hay que reconocerle que es una persona transparente, pues esto es algo en lo que insiste desde hace tiempo, como cuando dijo que "el futuro del Tráfico será compartido o no será" o que "debemos hacer un cambio colectivo de mentalidad que nos permita incentivar la alta ocupación de los vehículos, porque no nos podemos permitir mover cada día 1.500 kg para desplazar a una sola persona. Aumentar la ocupación de los vehículos es un reto y una necesidad", algo que la propia DGT recogió en esta nota de prensa.

En definitiva, si algo está claro es que desde la DGT y desde el Gobierno de Pedro Sánchez se busca expulsar a los conductores del centro de las ciudades, abocándolos a usar un transporte público que cada vez funciona peor o a pagar más por ir en taxi.