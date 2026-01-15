La peste porcina cuesta 153 millones a los ganaderos mientras el origen sigue sin explicación oficial

Mientras los ganaderos siguen esperando algún tipo de explicación del Gobierno o de la Generalitat de Cataluña acerca de dónde salió el brote de peste porcina africana (PPA) detectado el mes pasado en Cerdanyola del Vallès, ya tienen una estimación aproximada de las pérdidas económicas que ha sufrido el sector del porcino: 153 millones de euros.

¿Qué es la peste porcina? La peste porcina es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a los cerdos domésticos y salvajes, pero que no se transmite a los humanos. Existen dos tipos principales: La peste porcina africana (PPA) causada por un virus muy resistente, causa una mortalidad muy alta, de hasta el 100% en algunos brotes. Contra ella no existe vacuna ni tratamiento eficaz. Se propaga por contacto entre animales, a través de alimentos contaminados, ropa, vehículos, etc. y ha causado graves crisis económicas en sectores porcinos de Europa, Asia y África. El segundo tipo es la peste porcina clásica (PPC), también viral, pero distinta de la africana, más controlada en muchos países. Contra ella sí existen vacunas. Ambas enfermedades obligan al sacrificio masivo de animales y restricciones comerciales severas. No representan un riesgo para la salud humana ni afectan la seguridad alimentaria directamente, pero su impacto económico y social puede ser enorme.

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha realizado un análisis sobre cómo ha reaccionado el mercado con la aparición de esta enfermedad y ha concluido que "la facturación del sector porcino ha descendido en torno al 17%", un dato muy relevante en uno de los sectores estratégicos del país.

La organización destaca la "buena predisposición del sector ganadero en materia de bioseguridad que ha conseguido que, a pesar de los 60 casos positivos, notificados en jabalíes en el entorno natural, no se hayan hallado casos positivos en ninguna de las 57 granjas de porcino ubicadas en el radio de 20 km de la zona infectada".

No obstante, las restricciones de movimiento de 61.500 cerdos ha provocado una disminución de la exportación a China, el principal destino de comercio exterior, que tiene una cuota de mercado de casi el 20%. En cualquier caso, las pérdidas ascienden a 153 millones, aunque habrá que esperar los datos definitivos del último trimestre de 2024.

Por otra parte, Unión de Uniones destaca que la cotización en cerdo vivo en Mercolleida, principal mercado del sector, bajó hasta situarse en 1 euro/kg. En este sentido, se señala que el precio medio en 2024 experimentaba una bajada del 7,6% respecto a la media del año anterior mientras los costes de producción subían casi un 2%, provocando un margen un 40% menor para los ganaderos que en 2024.

Que no vuelva a ocurrir

La organización pide "que se siga investigando el origen del virus para que se repartan responsabilidades y se tomen las medidas necesarias para que no vuelva a suceder".

Asimismo, pide "mayor compromiso" tanto al Ministerio como a la Unión Europea con la sanidad animal, con "una revisión de protocolos y mecanismos de prevención", algo que reclamará también el próximo 11 de febrero en la tractorada que se celebrará en Madrid.

"El sector porcino es importantísimo a nivel estatal, tanto por consumo interno como en exportaciones. Hay que defenderlo y seguir trabajando para que esto se quede en un episodio con un principio y un final, pero para ello la Administración tiene que ponerse las pilas", comentan desde la organización.