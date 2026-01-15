"No se ve una mierda": un policía de Burgos estalla al comprobar la inutilidad de la baliza V16

La llegada del año 2026 nos ha traído, entre otras cosas, la entrada en vigor de la baliza v16 como sistema de señalización en carreteras en caso de sufrir un incidente, en sustitución de los tradicionales triángulos de seguridad. Este tema, el relacionado con las balizas v16, es algo que hemos tratado en numerosas ocasiones en Libre Mercado, ya sea mostrando las ventajas y desventajas de este sistema, así como los problemas que tiene su aplicación en la práctica con algunos ejemplos concretos.

Si en uno de los artículos de hace unas semanas mostrábamos cómo un bombero criticaba la inutilidad de las balizas v16 a la hora de simplemente hacerse visibles, lo cual es su principal función, hoy traemos la opinión de un policía local de Burgos que comprueba "in situ" los peligros que pueden llegar a tener estas balizas.

Como decimos, hace tan sólo unos días se hizo viral el siguiente vídeo de un policía local de Burgos criticando la poca visibilidad que tenía la baliza v16 de un coche que había sufrido un accidente. Aquí podemos ver el vídeo en cuestión:

Una patrulla de la policía local de #burgos mostrándonos otro ejemplo real de las #balizas #v16 y afirmando lo que todos ya sabemos. pic.twitter.com/mbrFC0cAdQ — Controles y Radares (@cyrburgos) January 6, 2026

Tal y como se muestra en el vídeo, el policía local dice "primera experiencia profesional con la mierda de las balizas v16. Tenemos un vehículo averiado aquí en la circunvalación. Tiene puestas dos balizas, la de la izquierda es la homologada y la de la derecha, las antiguas sin homologar. No se ven una mierda. Se ven más los intermitentes que las balizas que tiene puestas."

En el propio vídeo se observa cómo ni acercándose al vehículo se pueden ver con facilidad las balizas, ni la que se supone que está homologada ni la que no lo está. Como bien dice el agente de policía, se ven mejor los intermitentes que las balizas v16. Lo peor de todo el asunto es que la situación debería ser suficientemente propicia para que estas balizas se vieran de forma correcta, pues el cielo está nublado y no hay un sol que pueda cegar a quienes vienen por detrás y corren el peligro de no ver el coche accidentado.

De esta forma, este vídeo es un ejemplo más de la desastrosa gestión de Pere Navarro al frente de la DGT, que ha tenido a su disposición cinco años para organizar correctamente todo lo relacionado con el funcionamiento y aplicación de las balizas v16, pues la obligatoriedad de este sistema a partir de 2026 es algo que está aprobada desde el año 2021.

La DGT dice una cosa y la contraria

La incompetencia de la DGT se hace visible, al contrario que muchas balizas, en las palabras que su propio director ha llegado a expresar, como cuando dijo que: "Obligatorio a partir del 1 de enero es la baliza V16, punto. No está prohibido el triángulo, si tú quieres tener el triángulo y quieres bajar a colocar el triángulo, allá tú." Es decir, mientras la DGT se encargó de decir durante semanas que los triángulos ya no serían válidos, su presidente dijo lo contrario poco después.

En definitiva, el año acaba de comenzar y no son pocos los vídeos que circulan por las redes sociales en las que se ven las costuras de este nuevo sistema de señalización, un sistema que viene a "salvar vidas" y que, de momento, no parece que vaya a ser así.