El presidente de Globalia y Air Europa, Juan José Hidalgo, ha negado cualquier trato de favor del Gobierno en la concesión del "préstamo" de 475 millones de euros otorgado a la aerolínea a través de la SEPI y ha defendido que, a lo largo de su trayectoria empresarial, "ningún Gobierno me ha ayudado nunca a nada".

Hidalgo ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el Foro de la Nueva Economía, organizado por Nueva Economía Forum en Madrid, donde ha insistido en que la operación fue "un préstamo, nunca un rescate", concedido tras el parón forzoso de la actividad aérea durante la pandemia.

Sin trato de favor

El empresario ha subrayado que la financiación pública ha tenido un elevado coste para la compañía y ha rechazado cualquier insinuación de favoritismo político. "¿Qué favoritismos hay cuando hay que pagar un 8% y cien y pico millones, con dos consejeros y medio de la SEPI?", se ha preguntado, antes de añadir: "¿Qué favoritismo me ha dado ningún español?", según recoge Nueva Economía Forum.

En este sentido, Hidalgo ha recordado que fue él mismo quien ha avalado el préstamo con su patrimonio, una circunstancia que, según ha afirmado, convierte a Air Europa en la única empresa que ha respaldado personalmente una operación de este tipo. "Todo se ha conseguido por puro esfuerzo y puro sudor", ha recalcado.

Control de la SEPI

El presidente de Globalia también ha detallado el control ejercido por el Estado mientras el crédito ha estado vigente. Según ha explicado, la SEPI ha contado con "dos consejeros y medio" en el consejo de administración de Air Europa —incluido el entonces consejero delegado, Jesús Nuño de la Rosa, al que ha definido como "compartido"— y la compañía ha remitido mensualmente sus cuentas a un equipo de la sociedad estatal para justificar el cumplimiento del plan de viabilidad presentado.

Hidalgo ha insistido en que la pandemia ha sido el acontecimiento "más negativo" al que se ha enfrentado su empresa, al cerrarse "de la noche a la mañana" todas las operaciones por decisión política, y ha lamentado que se responsabilizara a las compañías de los resultados obtenidos en ese contexto excepcional.

Crítica al Gobierno por el trato al empresario

En clave más general, el empresario se ha quejado del trato que recibe el empresario en España y ha defendido la aportación fiscal de su grupo. Según ha afirmado, su empresa ha pagado 1.000 millones de euros al Ejecutivo entre 2024 y 2025 "entre AENA, IRPF e impuestos". "Hemos apoyado mucho al Gobierno a cambio de nada", ha sostenido a pesar de los diferentes apoyos que la compañía recibió por parte del Ejecutivo mientras se discutía la aprobación del rescate.

Durante el acto, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ha presentado a Hidalgo, ha destacado su intuición y capacidad de liderazgo. Ha recordado una intervención del empresario durante el coronavirus en la que auguró que la normalidad no regresaría antes de tres años, una previsión que el propio Hidalgo ha atribuido con ironía a su "instinto divino", según declaraciones recogidas en el Foro de la Nueva Economía.