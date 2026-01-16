Hoteles con todo incluido y "trabajo voluntario": así celebraron el comunismo en Cuba mientras Maduro era capturado

El pasado 3 de enero, el dictador venezolano Nicolás Maduro fue capturado por miembros del cuerpo de élite Delta Force del ejército de Estados Unidos y enviado a una cárcel de Brooklyn. De este modo, tras una operación sin precedentes desarrollada por el ejército norteamericano, se abría la posibilidad de comenzar un proceso de transición política en el país, así como el camino hacia un sistema socioeconómico distinto.

En consecuencia, desde el primer momento comenzó a extenderse la alegría y la ilusión entre los exiliados venezolanos y el conjunto de la oposición al régimen chavista. Precisamente por ello, ese mismo día pudimos ver cómo se convocaba en la ciudad de Madrid una concentración de exiliados venezolanos en la Puerta del Sol para celebrar la captura de Maduro. No obstante, la noticia de la captura de Maduro supuso también el inicio de una campaña por parte de la izquierda para dominar el relato y denunciar el supuesto atentado contra el derecho internacional que habría cometido el presidente norteamericano al dar luz verde a esta operación.

Pero resulta curioso que, mientras el ejército estadounidense captura al dictador venezolano, en Cuba se desarrollaba un encuentro a modo de campamento comunista en el que se impartían conferencias, se disfrutaba de hoteles con todo incluido, se realizaban "trabajos voluntarios" y, asimismo, se ensalzaba el legado de Fidel Castro, que en realidad radica en la pobreza y la represión. De hecho, como publicó el diario El Mundo, a esta reunión asistieron también miembros de Arran, las juventudes vinculadas a la CUP.

Campamento comunista

Como anunció el portal Cuba Información, el ICAP convocó al conjunto de "organizaciones de solidaridad y a amigos y amigas de Cuba" para asistir al encuentro en el que, bajo el nombre de Brigada Internacional "65 aniversario del ICAP", se celebrarían los 65 años de esta organización y los 67 años de la revolución liderada por el dictador comunista Fidel Castro. Concretamente, este encuentro fue convocado entre el 21 de diciembre de 2025 y el 3 de enero de 2026. En este sentido, la organización adelantaba que la participación de este evento permitiría a los asistentes "adquirir un mayor conocimiento sobre la realidad cubana actual y las transformaciones que se llevan a cabo". Al respecto, apostillaban que todo ello sería posible "a pesar de la recrudecida política de bloqueo".

Así las cosas, los organizadores también detallaban que las actividades programadas en el marco de este encuentro de exaltación del régimen castrista se desarrollarían en las provincias de La Habana y Artemisa. Además, se incluía una "estancia total en el Campamento Internacional "Julio Antonio Mella" (Cijam)", situado a unos 45 kilómetros de La Habana. En este sentido, cabe señalar que la estancia en este campamento, que presentan como "una institución que permite el intercambio, la confraternización y la convivencia amistosa con el adecuado respeto a las normas de conducta y disciplina social", tuvo un costo de 510 dólares, incluyendo el alojamiento, la alimentación y el transporte.

Pero ¿cuáles eran las actividades que se desarrollarían en el marco de este encuentro comunista? De acuerdo con la organización, el campamento incluía "la realización de trabajos voluntarios como contribución económica y solidaria", además del "intercambio con el pueblo y representantes de diferentes organizaciones políticas y de masas". Del mismo modo, también se preveía visitar "sitios de interés económico, cultural, social e histórico, como parte de la obra de la Revolución cubana y el legado de Fidel".

Así las cosas, en el programa de actividades del encuentro se detallaba cómo la llegada de los llamados "brigadistas" –término con el que denominan a los participantes de este evento— se produciría entre el sábado 20 y el domingo 21 de diciembre, incluyendo un traslado desde el aeropuerto al Cijam. Ya el lunes 22 de diciembre comenzaban las actividades programadas. En este sentido, resulta especialmente llamativo, entre otras cuestiones, el horario previsto, pues la hora para despertar prevista en el programa variaba entre las 6:45 de la mañana y las 5:30 horas, incluyendo días en los que los asistentes debían despertar a las 5:45 horas.

En el programa de actividades también se exponían los eventos previstos para cada jornada. De este modo, mientras que algunos días se establecían como de libre disposición, para que los asistentes pudiesen disfrutar de su estancia en el campamento, y otras jornadas incluían la asistencia a conferencias temáticas relacionadas con la economía y el ideario socialista, en algunas fechas también se programaba la participación en "labores productivas" y "trabajo voluntario". Precisamente, uno de los líderes de la revolución cubana, el Che Guevara, fue uno de los más destacados impulsores de los campos de trabajo en las dictaduras comunistas.

Con todo, la organización programó la clausura del campamento, denominado "brigada", para el viernes 2 de enero, jornada en la que, además, los asistentes participaron en el "trabajo voluntario" en un proyecto ecológico. Ya en la tarde, se puso fin al encuentro con la "Fiesta de las Naciones", que incluyó "presentaciones de elementos gastronómicos y culturales tradicionales de los países representados por los brigadistas".

Sin embargo, el sábado 3 de enero, cuando se produce la captura de Maduro, los asistentes al encuentro aún permanecían en el evento. De acuerdo con el programa de actividades publicado, ese día se tenía previsto trasladar al aeropuerto a los asistentes que hubieran decidido finalizar el 3 de enero su estancia en el campamento. Del mismo modo, quienes permanecieron en el país pudieron disfrutar de un día en las playas de Varadero y en las playas del Este "en un hotel en modalidad Todo Incluido", para abandonar el campamento ya el domingo 4 de enero.

Celebrando el comunismo

Como vemos, el encuentro organizado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) suponía, a todas luces, una exaltación y celebración del comunismo, una ideología y sistema político-económico que, según los historiadores, ha provocado directamente más de 100 millones de muertes como consecuencia del hambre, la represión y el terror generado. Por ello, no podemos dejar de destacar la demagogia de quienes tratan de romantizar este sistema hablando de "trabajo voluntario" o de hermanamiento entre los pueblos.

Precisamente, la asociación Siempre Con Cuba ha compartido en redes sociales imágenes del encuentro, que presentan como "una fiesta que unió al mundo en un solo corazón". Concretamente, en relación a la fiesta final de clausura del campamento, desde la organización enfatizaban que había sido "una tarde llena de colores de todas las banderas, bailes y ritmos que recorrieron continentes, sabores tradicionales que contaron historias y abrazos que derribaron fronteras". De este modo, destacan que "en cada rincón se respiró solidaridad, diversidad y alegría, recordándonos que la verdadera fuerza está en la unión de los pueblos".

Pero la realidad de Cuba es muy distinta. De hecho, como hemos publicado en Libre Mercado, en la actualidad el país parece haber sufrido una guerra o una catástrofe natural. En realidad, lo que ha sufrido el país son décadas de comunismo que dejan un empobrecimiento generalizado, edificios derruidos y apagones, así como numerosas víctimas de la represión y la persecución política del régimen castrista.