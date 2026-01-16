Juan Bravo, sobre la nueva financiación autonómica: "No es lógico que 200.000 millones se expongan en un PowerPoint"

El nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez responde al interés político del PSOE y la necesidad parlamentaria del Ejecutivo, que se ve obligado a contentar a sus socios independentistas. Por ello mismo, no resulta extraño que, entre las regiones que no se consideran infrafinanciadas, la que saldría más beneficiada de la propuesta presentada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sea precisamente Cataluña.

"No es el camino"

En este sentido, el vicesecretario general de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, en declaraciones a Libre Mercado denuncia la perversión del nuevo sistema de financiación que propone el Gobierno. En este sentido, señala como primera derivada que "no tiene apoyo de nadie, solamente de un partido independentista que reparte el dinero de todos los españoles –cuando no cree en España– y de Illa, lógicamente, porque es el beneficiado de que Esquerra la apoye".

Asimismo, Bravo explica que "no parece lógico que más de 200.000 millones se expongan en una presentación de PowerPoint y ni siquiera la ley esté redactada". En tercer lugar, Bravo señala que "las explicaciones de la ministra dejan claro que ni ella misma sabe el sistema de financiación que ha redactado". En este sentido, subraya que Montero "no sabe si hay ordinalidad, no sabe lo que hay realmente".

Finalmente, enfatiza que "tenemos que estar en contra de un sistema de financiación que lo que conlleva es más impuestos para el conjunto de españoles". De este modo, apunta que "una comunidad autónoma podrá hacer déficit, mala gestión, pero si sube los impuestos, tendrá más financiación". Con todo, concluye que "ese no es el camino; el camino es trabajar y tampoco olvidarse de los ayuntamientos con la financiación local".

Lo cierto es que, como hemos publicado en Libre Mercado, de acuerdo con un informe publicado por Fedea, gracias al sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno, a pesar de ser la segunda comunidad autónoma más rica del país, Cataluña dejaría de aportar 1.456 millones al sistema. En consecuencia, la región que preside Salvador Illa aportaría diez veces menos que Madrid gracias al sistema ideado por el Ejecutivo sanchista.