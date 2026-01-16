Los gráficos que ridiculizan al Gobierno sobre la construcción de vivienda pública

Una de las asignaturas pendientes más importantes del Gobierno de Pedro Sánchez, y ya es decir, es la que tiene que ver con la construcción de vivienda en nuestro país. A pesar de que el propio Sánchez ha afirmado en varias ocasiones que "esta es la legislatura de la vivienda" (algo que lleva diciendo al menos desde 2021) o a pesar de que ha prometido la construcción de cientos de miles de viviendas a lo largo de los últimos años, la realidad es que el Ejecutivo de Sánchez no ha hecho prácticamente nada por la vivienda.

No obstante, desde el propio Gobierno siguen queriendo vender la narrativa de que se están haciendo grandes avances en materia de vivienda. Sin ir más lejos, aquí tenemos a la propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sacando pecho de que "construimos vivienda pública a un ritmo histórico".

Construimos vivienda pública a un ritmo histórico. Regulamos más que los países de nuestro entorno. pic.twitter.com/RYCM94ARPt — Isabel Rodríguez García (@isabelrguez) January 12, 2026

Así pues, vemos que la ministra de Vivienda se muestra muy contenta por la construcción de vivienda pública y define este momento como "histórico" en cuanto a ritmo de construcción de vivienda pública se refiere. Y tiene razón, la realidad es que España vive un momento histórico tanto en creación de vivienda pública como de vivienda libre. Concretamente, el ritmo de creación de vivienda es el más bajo de los últimos 65 años.

Si acudimos a los datos que nos proporciona el propio Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y los combinamos con los datos que nos ofrece la Fundación BBVA en su documento "Estadísticas Históricas de España: Siglos XIX-XX de la Fundación BBVA", comprobaremos que estamos en uno de los puntos más bajos en construcción de vivienda (ya sea pública o privada) de la historia más reciente de nuestro país.

En este gráfico podemos ver como la construcción de vivienda pública, que es de lo que saca pecho la ministra Isabel Rodríguez, está en su punto más bajo en 65 años. Sin embargo, si hablamos de vivienda total (privada+pública) vemos que tampoco es que se esté construyendo a unos ritmos escandalosos, sino más bien al revés.

Un dato que refleja bien la dejadez del Gobierno de Sánchez con la vivienda, tanto en permitir y facilitar la construcción como en construir vivienda pública, es el hecho de que en la década de 1970 y 1980 se construían más viviendas sociales que viviendas totales se construyen ahora, teniendo una población muy inferior a la actual. Aquí podemos observar con mayor facilidad la evolución en la construcción de vivienda pública en España:

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la construcción de vivienda pública se lleva a cabo a través de dos planes, el plan estatal y el plan de las CCAA. En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de cada uno desde el 2008:

Este gráfico es demoledor y retrata al Gobierno de Pedro Sánchez, ya que hasta con Mariano Rajoy se construyó más vivienda pública impulsada por el plan estatal de vivienda, y eso que se venía del shock provocado por la burbuja inmobiliaria. Con Sánchez se ha alcanzado el punto más bajo en décadas. Tal y como se puede ver en el gráfico, desde el año 2020 la mayoría de las viviendas protegidas son construidas por las CCAA.

La CAM construye más vivienda que todo el Estado y Cataluña juntos

Para más inri, existe otro dato que ridiculiza aún más a este Gobierno del PSOE, y es que la Comunidad de Madrid construye más vivienda que todo el Estado y que Cataluña, que es la segunda CCAA que más vivienda social construye. Aquí se puede ver:

Se puede apreciar como la construcción de vivienda pública en Madrid es superior a la construcción conjunta de la Administración Central y de Cataluña. Desde 2020 hasta la actualidad, en Madrid se han construido 25.216 viviendas públicas (ni una sola procedente del plan estatal), por las 16.747 construidas entre el Estado y Cataluña. También se puede ver como las viviendas sociales construidas en la CAM representan alrededor de la mitad de toda la construcción de las CCAA.

En resumidas cuentas, la ministra sí tiene razón al decir que vivimos un momento histórico en ritmo de construcción de viviendas, el único "pero" es que ese ritmo es el más pobre en más de medio siglo. El único ritmo que sí que es el más alto de los últimos años es el de encarecimiento de la vivienda por la incompetencia de este Gobierno.