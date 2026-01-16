Sánchez quiere obligar a tener dos plazas para bicicletas por vivienda

El precio de la vivienda en España está disparado. Aunque desde el Gobierno se insista en intervenir aún más este sector, lo cierto es que la actual crisis inmobiliaria se deriva del exceso de intervención y la restricción de oferta ocasionada. Sin embargo, pese a que la solución pasa por reducir la intervención gubernamental e impulsar la creación de oferta, el Gobierno está empeñado en aplicar nuevas exigencias que, en el fondo, lastrarán aún más el mercado. Así, una de estas iniciativas es la modificación del Código Técnico de la Edificación para adaptar la construcción de inmuebles a las exigencias medioambientales impuestas.

Coste de la economía ‘verde’

El pasado mes de noviembre, el Ministerio de Vivienda anunciaba que se había puesto en marcha el trámite de audiencia e información pública del proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación. En este sentido, desde el Gobierno explicaban que "el Código Técnico de la Edificación debe someterse a modificaciones periódicas para adaptarse a los avances tecnológicos del sector, a las demandas de la sociedad y a la evolución legislativa de aquella normativa con la que tiene relación".

De este modo, según se expone en la web del Código Técnico de la Edificación, con esta modificación se transpone parcialmente la Directiva (UE) 2024/1275 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, con la que se pretende poner en marcha una política de eficiencia energética de los edificios. Asimismo, se desarrolla una modificación parcial del Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DBSI), con lo que se revisan las exigencias relacionadas con la propagación exterior del fuego de las fachadas, así como las exigencias de seguridad en caso de incendio de los aparcamientos.

Por otra parte, la modificación del Código Técnico de la Edificación también supone la modificación parcial del Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DBSUA). Así, se regula una nueva exigencia de aseos adaptados para personas con ostomía. Finalmente, se adapta el texto reglamentario al nuevo Reglamento Europeo de Productos de Construcción.

Concretamente, entre las exigencias de esta nueva normativa, se establece la obligación de tener un número mínimo de plazas de aparcamiento para bicicletas. Tal y como se expone en el Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, para edificios de uso residencial vivienda la dotación a implementar será de "dos plazas de aparcamiento para bicicletas por cada unidad de uso (viviendas) del edificio, excepto cuando exista una regulación municipal que establezca una exigencia menor, en cuyo caso se tomará esta última".

Sin embargo, esta iniciativa del Gobierno supondrá un sobrecoste adicional para los españoles en materia de vivienda. De acuerdo con una publicación de Mariano Fuentes Sedano, vocal del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, el impacto económico de la última modificación del Código Técnico sería del 3,9% sobre el precio de la vivienda. En este sentido, el experto denuncia que "nos estamos dejando comer por la regulación, sin pensar la repercusión que tiene en el bolsillo de la gente".

En consecuencia, si tenemos en cuenta que, según los datos de Idealista, en diciembre de 2025 el precio del metro cuadrado fue de 2.639 euros en términos medios para el conjunto de España, este encarecimiento sería de más de 100 euros por metro cuadrado. Dicho de otro modo: de acuerdo con los cálculos recogidos por El Mundo, las políticas medioambientales desarrolladas por el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda podrían encarecerían cada vivienda en hasta 18.000 euros.