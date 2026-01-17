Alberto Nadal, sobre el fondo soberano de Sánchez: "No ha habido nunca un gobierno tan intervencionista como este"

El Gobierno de Pedro Sánchez ha emprendido una huida hacia delante ante su incapacidad para gestionar los fondos europeos que fueron concedidos a España. Sin embargo, el presidente español acaba de hacer un nuevo anuncio con el que pretende hacernos ver que el Ejecutivo está desarrollando importantes políticas para impulsar la actividad empresarial y la creación de riqueza.

Como informamos en Libre Mercado, Sánchez aprovechó su intervención en el Spain Investors Day para adelantar que el Gobierno creará un "Fondo soberano España Crece", con el que se espera poder extender más allá de 2026 el Plan de Recuperación financiado con fondos europeos. Concretamente, este fondo estará dotado inicialmente con 10.500 millones procedentes de los fondos europeos y estará gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). De este modo, Sánchez pretende movilizar hasta 120.000 millones de euros adicionales.

"Intentan no hacer el ridículo"

Sin embargo, lo cierto es que la iniciativa puesta en marcha por el Gobierno español no es más que una huida hacia delante para no admitir su incapacidad de gestión de los fondos europeos. Así lo ha señalado el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, en declaraciones en exclusiva para el programa de esRadio Con Ánimo de Lucro, que suponen además la primera reacción pública del PP en relación con el anuncio de Sánchez.

"Esto es el último intento del Gobierno de no hacer el ridículo para no tener que devolver fondos", ha aseverado al respecto Nadal. Del mismo modo, el vicesecretario de Economía del PP ha señalado que "han sido incapaces de gestionar los fondos, han tenido que devolver un 37%, prácticamente han tenido que devolver casi toda la parte de préstamos, no han sabido gestionar, han tenido que bajar su nivel de ambición", denunciando que, por ello, se ven obligados a inventarse este truco "para intentar no devolver fondos e intentar parecer que hacen algo".

Así las cosas, Nadal ha enfatizado que esta propuesta no es realmente un fondo soberano. "Un fondo soberano es el que tiene Noruega o los países del Golfo, porque vendes una materia prima, tienes unos ingresos muy altos y entonces no me los gasto, sino que los ahorro y los invierto para crear un futuro". Así, ha defendido que "esto no se trata de esto".

De hecho, ha puesto en duda que el Gobierno realmente pueda hacer una buena gestión de sus recursos. "Si no han sido capaces de gestionar los fondos europeos como Dios manda, no han sido capaces de hacer las políticas de incremento de la productividad, de tecnología, de energía que se habían prometido, ahora, al final, metiéndolo en un fondo y dando préstamos, ¿voy a conseguir esto? Pues evidentemente no", ha sentenciado.

Finalmente, ha recordado que "ya tienen un fondo dotado con 2000 millones para esto mismo". Además, ha denunciado que el objetivo del Gobierno siempre ha sido "controlar los consejos de administración y cambiar a los presidentes". "Es que no ha habido en la historia de España un Gobierno más intervencionista que este", ha señalado.