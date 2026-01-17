Estos son los 10 alimentos que más subieron de precio en el último año
El INE acaba de publicar los datos de inflación a cierre de 2025. Así, la tasa anual del IPC en diciembre fue del 2,9%. De este modo, se confirma que la media de inflación del año alcanzó el 2,7%. No obstante, resulta especialmente llamativo el encarecimiento de algunos alimentos. En Libre Mercado hemos analizado las cifras ofrecidas por el INE al respecto.
1 / 10
Otras carnes
El conjunto de “otras carnes" se ha encarecido un 5,8%.
2 / 10
Pescado congelado
Del mismo modo, el precio del pescado congelado se ha disparado un 6,2%.
3 / 10
Frutos secos
Los frutos secos son ahora un 7% más caros.
4 / 10
Legumbres
Las legumbres se han encarecido un 7,3%.
5 / 10
Carne de ovino y caprino
Por su parte, el precio de la carne de oveja y de cabra ha crecido un 7,4%.
6 / 10
Otros aceites
El conjunto de “otros aceites" es hoy un 9,7% más caro.
7 / 10
Chocolate
El chocolate se ha encarecido un 12,7%.
8 / 10
Café
El precio del café ha aumentado un 16,3%.
9 / 10
Carne de vacuno
El precio de la carne de vacuno se ha disparado un 17,2%.
10 / 10
Huevos
Los huevos se han encarecido un 31,3%.