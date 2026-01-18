El show de Sánchez con las grúas, las excavadoras y las viviendas

Pedro Sánchez se ha llevado esta semana a una gran comitiva a ver una grúa. Así, numerosos altos cargos del Gobierno han acudido a observar cómo trabaja la maquinaria en los terrenos de Campamento en Madrid.

Chalecos fluorescentes, cascos y los presentes viendo a una excavadora iniciar unas obras que llevan años enquistadas por culpa de la Administración. En eso ha consistido el vídeo promocional del Gobierno.

Eso sí, lo de ensalzar a las grúas, las excavadoras, el cemento y los ladrillos que se necesitan para construir viviendas reales no es nuevo. Desde hace meses el Ministerio de Vivienda está realizando esa estrategia promocional: no presume de viviendas terminadas, sino de proyectos sin acabar.

Mientras tanto, la crisis de vivienda en España se agrava. La razón principal es que la brecha entre el número de hogares creados en nuestro país (demanda) y las viviendas que salen al mercado (oferta) cada vez es más ancha. Y esta escasez de vivienda es lo que está presionando al alza los precios. Es urgente facilitar la oferta de vivienda en España, y sobre todo para que el contribuyente no siga sufriendo, la oferta de vivienda privada.