Casi 3 millones de personas ya viven en España de un subsidio del Estado

Una de las grandes enseñanzas que nos han dejado los economistas liberales de la Escuela Austríaca, como Friedrich Hayek o Ludwig von Mises, es que los Gobiernos suelen preferir que la gente sea lo más dependiente posible del Estado a que sean independientes y libres. Así pues, si un ciudadano depende económicamente del Estado, este ciudadano tenderá a votar a aquellos partidos políticos que mantengan a flote su sustento, de manera que se vuelven rehenes del sistema. Pues bien, esto es justo algo que cada año vemos con más claridad en el caso del Gobierno de Pedro Sánchez con el Ingreso Mínimo Vital y con la Renta Mínima de Inserción.

Según los últimos datos disponibles, siendo para el Ingreso Mínimo Vital (IMV) todo el año 2025 y para la Renta Mínima de Inserción (RMI) el año 2024, el número conjunto de beneficiarios de estas dos prestaciones estaría rondando en la actualidad los 3 millones de personas, tal y como vamos a mostrar a continuación.

En primer lugar, tenemos que en el año 2024 el número de personas que se beneficiaron de cobrar una RMI fue de 532.070 en total.

Esta cifra es muy superior a la observada en el año 2003, cuando se beneficiaron de la RMI un total de 377.674 personas. Sin embargo, y como se explica en el gráfico, el número de personas que se benefician de una renta mínima de inserción ha caído desde el año 2022. Este descenso no se debe a que más gente haya salido de la pobreza y, por tanto, han dejado de cobrar esta prestación, sino más bien al contrario, y es que con la llegada del Ingreso Mínimo Vital (IMV) muchos titulares pasaron a cobrar dicha prestación, o incluso las dos conjuntas.

Tal y como se puede apreciar en el gráfico, de los 242.820 titulares de la RMI en 2024 hubo un total de 67.878 titulares que también percibieron el Ingreso Mínimo Vital. En suma, en 2024 el coste de la RMI fue de 1.572 millones de euros. El motivo de usar los datos del año 2024 es que los datos oficiales se reportan una vez al año (siendo el informe de 2024 el más reciente), a diferencia de lo que ocurre con el Ingreso Mínimo Vital, del que se informa de forma mensual a lo largo del año.

Por otro lado, en cuanto al Ingreso Mínimo Vital, esta ha sido la evolución de la prestación durante el año 2025.

Tal y como podemos ver, el número de beneficiarios del IMV no ha dejado de subir en todo el año, pasando de 2,05 millones de personas que se beneficiaban de esta prestación, a un total de 2,44 millones de personas beneficiarias al finalizar 2025, para un coste en todo el año de 5.047 millones de euros aproximadamente.

Si sumáramos el número de beneficiarios de la RMI con el número de beneficiarios del IMV, nos daría un total de 2.973.717 personas que se lucran con estas prestaciones. Sin embargo, y como ya hemos avisado a lo largo del artículo, hay un porcentaje de personas que cobran ambas prestaciones. En concreto, 67.878 de los 242.820 titulares de la RMI también cobran el IMV, lo que vendría a significar que unas 150.000 personas se benefician tanto del IMV como de la RMI. El coste de financiar ambas políticas alcanza los 6.619 millones de euros.

La "moto" de Sánchez

Así pues, podemos decir sin lugar a duda que, al menos, 2,82 millones de personas en España se benefician de algún subsidio (ya sea IMV o RMI), una cifra récord y que desmonta (una vez más) los discursos triunfalistas del Gobierno de Pedro Sánchez en materia económica y social. Si fuera cierto que España "va como una moto" o que "es un cohete", no habría cada vez más y más gente dependiendo de un subsidio para poder subsistir.