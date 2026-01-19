El presidente de Iryo, quebrado y a punto de llorar: "Es un accidente extraño"

Máxima consternación en Iryo, la compañía italiana cuyo tren se ha visto implicado en el trágico accidente de ayer domingo en Córdoba junto a otro tren propiedad de Renfe.

Este lunes, el presidente de la empresa ferroviaria, Carlos Bertomeu, ha expresado su profunda aflicción por la catástrofe y ha mostrando su solidaridad con todas las personas afectadas por el suceso.

En una comparecencia en el municipio cordobés de Adamuz -donde han ocurrido los hechos-, Bertomeu ha explicado que "hace tres años que compramos nuevo" el tren, un tren de "ultimísima tecnología que ha cumplido su plan de revisiones y de mantenimiento. El último, muy reciente".

"Un accidente extraño"

"En una recta y en el vagón 8, es decir, no por delante... Es un accidente extraño y hay que ponerse a disposición de la comisión de investigación de accidentes, sobre todo, para determinar la causa para que no vuelva a pasar nunca más" ha continuado explicando el directivo casi sin poder contener las lágrimas. "Esto, al menos, tiene que servir para que este episodio, por las causas que esclarezcan, no vuelva a pasar nunca más" ha insistido.

Sobre los motivos del accidente, el presidente de Iryo ha declarado que "no nos debemos pronunciar, y además, no tengo criterio para pronunciarme. Están los expertos para eso".

ACTUALIZACIÓN: Los familiares de desaparecidos pueden trasladarse a la Comandancia de la Guardia Civil para obtener información y seguir los requerimientos que les pidan. A su vez, se ha habilitado un punto de información general en el

Centro Cívico Sur Poniente. Teléfono… — iryo.eu (@iryo_eu) January 19, 2026

Además, Bertomeu ha trasladado su apoyo a los pasajeros y a los profesionales ferroviarios implicados, así como su reconocimiento a los servicios de emergencia y al personal que actuó con rapidez para atender la situación.

Desde Iryo se ha subrayado que, desde el primer momento, la compañía ha activado sus protocolos de seguridad y coordinación con las autoridades ferroviarias competentes, colaborando plenamente para esclarecer lo sucedido.