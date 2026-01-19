Las élites de Davos ven un mayor riesgo global en "los bulos" o en la IA que en la pobreza o la falta de libertad

El Foro Económico Mundial, más conocido como Foro de Davos, al celebrarse en la ciudad suiza, tendrá lugar entre los días 19 y 23 de este mes de enero, arrancando el próximo lunes y finalizando el viernes. Este evento servirá de reunión para líderes de todo el mundo, tanto políticos, empresariales y expertos en diversas ramas.

Como ya contamos el año pasado en Libre Mercado, el Foro Económico Mundial viene elaborando desde hace un tiempo un "Informe sobre riesgos globales" en el que realiza una serie de encuestas a numerosos líderes y expertos mundiales sobre cuáles son los mayores riesgos a los que se enfrenta la sociedad, tanto a corto plazo como a largo plazo. En esta ocasión, el Foro de Davos ha encuestado a más de 1.300 "líderes y expertos mundiales del ámbito académico, empresarial, gubernamental, de organizaciones internacionales y de la sociedad civil", tal y como podemos leer en el informe de este 2026, publicado hace unos días.

En el mencionado documento podemos ver cuáles son los mayores riesgos para estos expertos en dos planos temporales: a dos años vista (corto plazo) y a diez años vista (largo plazo). Dentro de cada marco temporal se incluyen los 33 riesgos que, para estos líderes y expertos mundiales, serían los más graves para el mundo. A continuación, podemos ver cuáles son los mayores riesgos que preocupan a estos más de 1.300 expertos.

Como se puede ver en la tabla de arriba, entre los cinco mayores riesgos a los que se enfrenta el mundo a corto plazo (dos años) son: 1) confrontación geoeconómica, 2) la desinformación, 3) la polarización social, 4) los fenómenos meteorológicos extremos y 5) el conflicto armado estatal.

Es decir, para los más de 1.300 expertos y líderes mundiales que han sido preguntados por el Foro Económico Mundial, la "desinformación", la "polarización de la sociedad" o la "ciberinseguridad" son un mayor problema para el mundo que el "decrecimiento económico" (puesto número 11), la "erosión de los derechos humanos y/o libertades civiles" (puesto número 8). Dentro del riesgo de "desigualdad" se incluye la pobreza, que se encuentra en el puesto número 7.

Por otro lado, entre los cinco mayores riesgos a los que se enfrenta el mundo en el largo plazo (diez años), se encuentran los siguientes: 1) Los fenómenos meteorológicos extremos, 2) la pérdida de biodiversidad y el colapso del ecosistema, 3) cambio crítico en el sistema del planeta, 4) la desinformación y 5) los efectos adversos de la tecnología de Inteligencia Artificial.

Los bulos o los efectos adversos de la IA, "los grandes riesgos"

Nuevamente, a los líderes y expertos mundiales consultados por el Foro de Davos les parece un mayor riesgo para el mundo a largo plazo la "desinformación" o los "efectos adversos de la Inteligencia Artificial" que la "erosión de los derechos humanos y/o libertades civiles" (puesto número 16) o el "decrecimiento económico" (puesto número 24). La pobreza, que ya hemos dicho que está incluida entre la "desigualdad", vuelve a aparecer en el puesto número 7, por detrás de la desinformación o los peligros de la IA.

Si observamos las diferencias con el ranking del año pasado a corto plazo (no se mencionan para el largo plazo), veremos que "la confrontación geoeconómica" ha subido 8 puestos, "el decrecimiento económico" también ha subido 8 puestos, "la inflación" otros 8 puestos, el "estallido de burbuja inmobiliaria" otros 8 puestos y los "fallos en infraestructuras críticas" otros 4 puestos.

La contaminación deja de preocupar tanto

Por el contrario, la "delincuencia y las actividades económicas ilícitas" han caído 12 puestos en importancia, "los cambios críticos en el sistema del planeta" ha caído 7 puestos, la "pérdida de biodiversidad y el colapso del ecosistema" han caído 5 puestos, las "armas o riesgos biológicos, químicos o nucleares han caído" 5 puestos y la "contaminación" ha caído 3 puestos.

Así pues, vemos que este ranking coloca una serie de "riesgos" (como la desinformación o los peligros de la IA) en puestos superiores o muy superiores a otros problemas que afectan más a la población, como es el de la pobreza, el estancamiento económico, la pérdida de derechos y libertades, la caída de la natalidad o la delincuencia. De esta forma se evidencia la desconexión que existe entre estas élites, entre las que se encuentran nuestros gobernantes, y la población a la que quieren dirigir.