Los vuelos entre Madrid y Málaga se disparan hasta los 1.000 euros tras el accidente de tren en Adamuz

La tragedia ferroviaria ocurrida este domingo en Adamuz ha obligado a buscar rutas alternativas a todas aquellas personas que quisieran viajar entre Madrid y Málaga después de que quedara suspendida la circulación de alta velocidad que conecta ambas ciudades. Ante esta situación, dado el incremento de demanda que han tenido que soportar, el precio de otros medios de transporte se ha disparado. Es el caso, por ejemplo, del avión, cuyos billetes se han encarecido casi un 300% en menos de 24 horas.

Precio de los vuelos

De acuerdo con los datos de Google Flights, "los vuelos más económicos para viajes similares a Málaga suelen tener un precio de entre 30 y 40 euros". Como podemos comprobar a continuación, si bien hace un día el precio de los vuelos entre Madrid y Málaga rondaba los 37 euros, hoy encontramos que el billete cuesta unos 147 euros, siendo los más baratos de 135 euros. Por tanto, en menos de 24 horas, el precio se ha incrementado en unos 110 euros, registrando un incremento de casi el 300%. De hecho, la propia plataforma destaca que este es un precio alto en comparación con el coste habitual.

Google Flights

Precisamente, la plataforma de comparación de precios destaca como la mejor opción un vuelo directo entre Madrid y Málaga por 147 euros, operado por Iberia. No obstante, también recoge otros vuelos de Iberia en los que, realizando dos escalas, podríamos llegar a Málaga en 23 horas. Concretamente, habría que trasladarse del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a Palma de Mallorca para, posteriormente, volar desde Palma de Mallorca hacia Valencia. Finalmente, llegaríamos desde Valencia a Málaga.

El vuelo más bajo que oferta esta plataforma costaría 135 euros y consistiría en un vuelo de casi 34 horas con el que habría que desplazarse, con Iberia, desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas hasta el Aeropuerto de Palma de Mallorca y realizar una escala allí. Posteriormente, ya con Vueling, se volaría de Palma de Mallorca a El Prat (Barcelona), desde donde se trasladaría finalmente hasta Málaga.

Esta misma plataforma recoge también otros vuelos por precios cercanos a los mil euros en los que llegaríamos a Málaga desde Madrid realizando una escala. Así, habría que volar desde Madrid hasta el Aeropuerto de Melilla y, después, trasladarse de Melilla a Málaga. De este modo, tardaríamos 3 horas y 20 minutos en llegar al destino.

Google Flights

En cualquier caso, la aerolínea Iberia ha añadido este lunes cuatro vuelos más de Madrid a Sevilla y Málaga, que suman a los otros cuatro vuelos adicionales que ya se habían añadido para este lunes: uno de ida desde Madrid a Sevilla, otro de vuelta de Sevilla a Madrid, además de un vuelo de ida de Madrid a Málaga y otro de vuelta desde Málaga a Madrid. Sin embargo, desde las compañías subrayan que han "topado" los precios de los vuelos desde Madrid hacia Sevilla, Granada, Almería, Málaga y Jerez en los 150 euros.

En total, la aerolínea ha ofrecido este lunes 736 asientos más que se suman a los 790 ya añadidos anteriormente para dar servicio a los viajeros afectados por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba). Así, Iberia ha ofrecido hasta el momento 1.526 asientos más y no descarta nuevas ampliaciones.