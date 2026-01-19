Qué es la CIAF, el organismo encargado de investigar el accidente de tren de Adamuz

Tras el grave accidente ocurrido en Adamuz, todas las miradas técnicas se posan sobre la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Este organismo colegiado, que inició su andadura el 11 de diciembre de 2007, es la autoridad encargada de la investigación técnica de accidentes e incidentes en la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG). Su objetivo principal no es punitivo, sino preventivo: obtener lecciones que permitan mejorar la seguridad ferroviaria y emitir recomendaciones que eviten la repetición de tragedias.

Naturaleza jurídica e independencia blindada

En teoría, la CIAF goza de plena independencia funcional respecto a la autoridad responsable de la seguridad (AESF) y cualquier regulador ferroviario. Adscrita orgánicamente a la Subsecretaría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, su normativa (Ley 38/2015 y RD 623/2014) garantiza que ni su personal ni los miembros del Pleno puedan solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada.

Esta autonomía es total en cuanto a su organización, estructura jurídica y capacidad decisoria, manteniéndose al margen de los intereses de administradores de infraestructura (Adif) o empresas ferroviarias (Renfe, Iryo). Actualmente, la CIAF se encuentra en un periodo de transición hacia la nueva Autoridad Administrativa Independiente (creada por la Ley 2/2024), que unificará la investigación de accidentes ferroviarios, marítimos y aéreos a partir de 2025.

Composición del Pleno: los "sabios" del sector

El Pleno de la CIAF es un equipo de profesionales de reconocido prestigio y acreditada cualificación, nombrados tras un proceso en el que interviene el Congreso de los Diputados. Su mandato es de seis años sin posibilidad de reelección.

La composición actual del Pleno está integrada por:

Presidente: D. Ignacio Barrón de Angoiti.

Secretario: D. Adolfo Vázquez Fernández (funcionario de carrera con voz pero sin voto).

Vocalías Técnicas: * Infraestructura: Experto en ingeniería de Caminos, Canales y Puertos ( D. Adolfo Moreno Díaz ). Material Rodante: Experto en ingeniería Industrial ( D. Avelino Castro López ). Señalización: Experto en ingeniería de Telecomunicaciones ( D. Vicente Mendoza García de Paredes ). Seguridad y Explotación: Vocales expertos en circulación y servicios ( D. Francisco Rincón Arroyo y D. José Ignacio Sánchez Marhuenda ).



Funciones y metodología de investigación

La CIAF está obligada a investigar de oficio todo "accidente grave" —aquellos con víctimas mortales, cinco o más heridos graves o daños superiores a los dos millones de euros—. También puede decidir investigar incidentes que, en condiciones distintas, habrían provocado accidentes graves.

El proceso se divide en varias fases:

Investigación Formal: Se constituye un equipo independiente con un investigador encargado. Apertura y Escucha: Se oye a las partes afectadas y se recopilan evidencias. Informe Técnico Final: Documento que determina las causas y circunstancias del suceso, sin establecer culpas, y formula recomendaciones de seguridad. Plazos: El informe debe hacerse público en el plazo más breve posible, con un máximo de doce meses.

Análisis de actividad: Memoria 2024

Según los datos de su última memoria, en 2024 se notificaron 128 sucesos, de los cuales solo uno fue calificado como accidente grave (el descarrilamiento en el túnel Chamartín-Atocha en octubre). La Comisión cerró el año con 12 recomendaciones de seguridad emitidas a implementadores como Adif, Renfe o fabricantes como Alstom y CAF.

En el caso específico de Adamuz, la CIAF ya ha abierto el expediente 08/2026, registrado el 18 de enero de 2026, con el fin de analizar el descarrilamiento y posterior colisión lateral. El informe final será la pieza clave para entender si, como apuntan las primeras hipótesis, falló el sistema de agujas o hubo factores sistémicos relacionados con las vibraciones en la vía.