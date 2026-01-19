Tabaco, gasolina... El hachazo fiscal del Gobierno con los Impuestos Especiales alcanza los 21.300 millones

Pese al notable pérdida de poder adquisitivo de los españoles, que han sufrido una significativa pérdida de poder adquisitivo durante el mandato de Sánchez, en lugar de aliviar las cargas fiscales que soportan los ciudadanos, el Gobierno de España ha preferido elevar los impuestos y, con ello, la recaudación que obtiene el Fisco. En este contexto, una de las partidas que han favorecido este crecimiento de los ingresos del Estado han sido los cambios normativos y, entre ellos, la puesta en marcha de impuestos especiales.

Recaudación por impuestos especiales

Según las cifras de la Agencia Tributaria, durante los once primeros meses del año pasado, Hacienda recaudó más de 21.300 millones de euros gracias a los impuestos especiales. Como podemos comprobar, entre enero y noviembre de 2025, Hacienda recaudó en total 21.309 millones de euros, habiéndose incrementado un 5% con respecto al año anterior. Concretamente, la recaudación por el Impuestos sobre el alcohol se redujo un 2,3% hasta los 1.071 millones. Por su parte, lo recaudado por por Hidrocarburos alcanzó los 11.483 millones, con un incremento del 1,3% y los 6.696 millones por Labores del Tabaco tras aumentar un 6%.

Asimismo, los impuestos especiales sobre la electricidad garantizaron un incremento del 47,9%, hasta los 1.466 millones. Del mismo modo, el impuesto sobre los plásticos no reutilizables supuso una recaudación de 557 millones, aumentando un 4,9% en comparación con el año anterior. El resto de impuestos especiales se incrementaron un 71,9%, hasta los 35 millones. Por tanto, la recaudación total derivada de estos tributos se incrementó en 1.019 millones de euros.

Por otra parte, las modificaciones de las normas tributarias han supuesto unos ingresos de más de 7.300 millones de euros hasta el mes de noviembre. Concretamente, desde el Fisco destacan que "los cambios normativos y en la gestión supusieron, hasta noviembre, ingresos adicionales por un valor de 7.364 millones". Dicho de otro modo, estos impuestos supusieron 2,7 puntos del 10% de crecimiento acumulado en el año.

En este sentido, en un reciente informe, la Agencia Tributaria explica que, entre los factores que explican este incremento, encontramos el aplazamiento del ingreso de la cuota positiva del IRPF el año pasado, la actualización de los impactos por la subida de tipos en el IVA y en los Impuestos Especiales, y los ingresos extraordinarios en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

Como podemos comprobar, de los 7.364 millones de euros que ingresó Hacienda hasta noviembre gracias al conjunto de medidas incluidas en la Ley 7/2024, que en su conjunto reportaron unos ingresos de 5.443 millones de euros al Fisco, 344 millones correspondieron a la subida de tipos del Impuesto Especial sobre Labores del Tabaco. Del mismo modo, otros 26 millones se derivaron del Impuesto Especial sobre Líquidos de Cigarrillos Electrónicos.

Por otra parte, las medidas relacionadas con la energía han garantizado unos ingresos de 1.756 millones de euros hasta noviembre. De este modo, el incremento del IVA a la electricidad ha reportado unos ingresos de 370 millones de euros. Asimismo, la recaudación derivada del aumento del Impuesto Especial sobre la Electricidad ha alcanzado los 436 millones. Además, gracias a la recuperación del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, Hacienda ha recaudado 807 millones de euros.

Así las cosas, Hacienda explica que "en lo que se refiere a la actualización de los efectos de las subidas de tipos en IVA e Impuestos Especiales, el aumento es de 275 millones". De ellos, "228 millones son por el IVA de electricidad y alimentación básica en el mes de septiembre (el ingresado en noviembre), 43 millones por la subida de tipos en el Impuesto sobre Labores del Tabaco y 4 millones por el Impuesto sobre los Líquidos para Cigarrillos Electrónicos".

Aumenta la recaudación

En este sentido, desde la Agencia Tributaria destacan que en el mes de noviembre los ingresos tributarios ascendieron hasta los 22.785 millones de euros, registrando un incremento del 19,2% en comparación con el año anterior. De este modo, los ingresos acumulados hasta noviembre habían crecido un 10% en relación al mismo período del año anterior.

De este modo, el Fisco explica que en el mes de noviembre "se ingresaron, principalmente, los importes procedentes de las declaraciones mensuales habituales, el segundo plazo de las cuotas positivas de la declaración anual del IRPF, las declaraciones correspondientes al tercer trimestre de los impuestos sobre el alcohol, y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica liquidando el tercer trimestre de los grandes productores y los tres primeros trimestres de los pequeños".

Asimismo, la Agencia Tributaria detalla que "en noviembre se siguieron produciendo los elevados crecimientos en retenciones del trabajo e IVA bruto, en particular en este último, que han venido caracterizando el año". No obstante, desde el Fisco reconocen que el repunte de los ingresos se debió, especialmente, a tres razones. En primer lugar, señalan "la contabilización en noviembre del segundo plazo de la cuota positiva de la declaración anual del IRPF".

Por otra parte, apuntan a que "la segunda razón es el adelantamiento de las devoluciones de la declaración anual del Impuesto sobre Sociedades". En este sentido, subrayan que "habitualmente en noviembre se concentraban las devoluciones a las pymes; este año esas devoluciones se empezaron a realizar ya en julio". Finalmente, detallan que "la tercera razón es la existencia de ingresos extraordinarios por importe de más de 300 millones en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes".