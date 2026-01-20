Así persigue el Gobierno al resto de transportes en favor del tren

Tras el brutal accidente ferroviario producido en Adamuz (Córdoba) en la tarde del pasado domingo, algunos expertos comienzan a señalar que la causa podría radicar en las agujas con las que se realizan los cambios de vías. A esto se suma, además, que hace cuatro meses el Gobierno admitió las incidencias registradas en el tramo de la red ferroviaria que une Adamuz y Villanueva de Córdoba, así como la falta de inversión por parte del Ejecutivo en el mantenimiento de las vías.

Por tanto, quedará por aclarar en qué medida la tragedia puede deberse a la gestión realizada por Transportes. Sin embargo, lo cierto es que, además de por una pésima gestión ferroviaria, ocasionando centenares de incidencias y retrasos, la política del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con los transportes se ha caracterizado, precisamente, por la defensa a ultranza del tren y un ataque frontal contra medios de transporte alternativos.

Persecución al coche privado

Una de las líneas principales que han guiado al Gobierno de Sánchez en materia de transportes es la promoción de medios de transporte compartidos y la persecución a las alternativas privadas, consideradas más contaminantes y contrarias a la vida de los ciudadanos –sobre todo en las ciudades–. Hace tan sólo unos días, el director de la DGT, Pere Navarro, insistía en la idea de limitar a los coches el acceso al centro de las ciudades. Esta idea ya la expresó en noviembre de 2024 cuando defendió que "el futuro del tráfico será compartido o no será".

Del mismo modo, el pasado mes de noviembre, en un evento organizado por elDiario.es, se lanzaba contra los conductores y denunciaba lo que, a su juicio, constituía un "uso irracional" del coche particular. Así, aseguraba que "el coche se ha ido abriendo paso a lo largo del tiempo, sin mucho orden y sin mucho concierto" y subrayaba que "una parte muy importante de los desplazamientos que empiezan en un punto de la ciudad de la periferia y acaban en otro, lo hacen atravesando el centro". Además, añadía que "en una ciudad de tipo medio, del 100% de desplazamientos en un coche, el 20% lo son para no recorrer más de 1 km" y defendía que "hay que tomar medidas que desincentiven el uso del transporte privado por la vía de la limitación o de la prohibición".

Por otra parte, no podemos olvidar los ataques directos que se han sucedido por parte de los representantes del Ejecutivo contra el sector de la aviación. Muestra de este empeño por acabar con el sector aéreo es que, tal como se incluyó en el acuerdo programático firmado por PSOE y Sumar en el verano de 2023, el Gobierno tiene entre sus objetivos principales poner fin a los vuelos cortos. Este acuerdo establecía la prohibición de los vuelos de duración inferior a las dos horas y media que tuvieran alternativa en tren. Entre las opciones que se plantearon para presionar al sector, se consideró incluso aplicar una fiscalidad excesiva que provocara pérdidas a las compañías. Precisamente, en la Ley de Movilidad aprobada por el Ejecutivo, se incluye la eliminación de vuelos dentro de España para favorecer los viajes en tren.

Así las cosas, Íñigo Errejón también se sumó a este señalamiento contra la aviación en favor del tren. De este modo, en un mensaje publicado en redes sociales, Errejón aseguraba que "las medidas para desincentivar el coche tienen que ir acompañadas de desarrollo del tren de media distancia y de medidas compensatorias para quienes más lo necesitan".

Sobre los peajes: La transición ecológica será justa o no será. Las medidas para desincentivar el coche tienen que ir acompañadas de desarrollo del tren de media distancia y de medidas compensatorias para quienes más lo necesitan. — Íñigo Errejón (@ierrejon) May 6, 2021

Asimismo, la exministra de Transición Energética, Teresa Ribera, ha sido una de las figuras del Ejecutivo que, desde la llegada de Sánchez a Moncloa, ha figurado entre los grandes enemigos del transporte convencional –algo que, sin embargo, ha dejado de hacer tras asumir Vicepresidencia Ejecutiva de la Comisión Europea–. Precisamente, una de sus performances más polémicas fue la protagonizada en 2023, cuando apareció montada en bicicleta a su llegada a la Cumbre Europea de Ministros de Medio Ambiente y Energía celebrada en julio de ese año.

Por otra parte, Ribera llegó a afirmar en una comparecencia en la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, en julio de 2018, que "el diésel tiene los días contados". De hecho, en esta ocasión también defendió las iniciativas desarrolladas por Manuel Carmena –entonces alcaldesa de Madrid– en materia de movilidad. Concretamente, destacó que era muy "razonable y normal" que la alcaldesa de Madrid planteara "medidas para facilitar una movilidad de calidad".

Caos ferroviario

Como hemos informado en Libertad Digital, las cifras sobre inversión en mantenimiento de la red ferroviaria demuestran que, en términos medios, España destina un tercio de la cantidad que otros gobiernos de nuestro entorno, como el de Francia o Italia, dedican a garantizar la seguridad y el estado de las vías. En consecuencia, pese a que el ministro Puente haya llegado a asegurar que "el tren vive el mejor momento de su historia", lo cierto es que el servicio prestado a los usuarios es cada vez más deficiente, con continuas incidencias y retrasos.