El plan Sánchez para mantenerse en el poder: así regará Cataluña de millones

Carlos Cuesta y Beatriz García analizan en El Programa de Cuesta el plan del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para mantenerse en el poder. La última maniobra de Sánchez recae en que regará Cataluña de muchos millones de euros.

Ambos periodistas han señalado las desigualdades que va a generar el nuevo modelo de financiación autonómica. Y es que, mientras la región catalana se va a ver muy beneficiada mientras que comunidades como Cantabria, Asturias, Castilla y León o Extremadura se van a ver muy perjudicadas.

Por su parte, la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, va a aumentar su financión. Y es que con la reforma del Gobierno, Cataluña solo va a aportar 810 millones de euros mientras que la capital de España se va a ver obligada a aportar diez veces más. En concreto, 8.013 millones, una cantidad mucho mayor que Cataluña.

El fondo de la cuestión en esta comparación entre ambas regiones es que la Comunidad de Madrid no es diez veces más rica que Cataluña, por lo que no se explica como puede aportar tanto Madrid y tan poco Cataluña.