El accidente ferroviario sufrido en Adamuz (Córdoba) ya se ha cobrado la vida de, al menos, 41 personas y se cuentan por cientos el número de heridos que ha provocado este trágico suceso al que estamos dando cobertura de última hora en Libertad Digital (aquí se puede seguir).

Como ya ocurriera hace menos de un año y medio con la DANA en la Comunidad Valenciana, la población española se está volcando con las víctimas del grave accidente ferroviario que ha conmocionado a todo el país. Un ejemplo de ello es la gran cantidad de gente que ha acudido a donar sangre para ayudar a las víctimas de este incidente, tal y como ha expresado con gratitud la Junta de Andalucía en el siguiente tuit:

🔴🩸NO es necesario acudir hoy a donar sangre | #AccidenteFerroviarioAdamuz. Gracias a la rápida y generosa respuesta ciudadana, las reservas para hoy están garantizadas. Donaciones a partir de mañana en puntos habilitados en la provincia de Córdoba. ℹ️https://t.co/NK1TbLYABf pic.twitter.com/UTmRRgjXx8 — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) January 19, 2026

Otra muestra de solidaridad para con las víctimas y afectados por este accidente ferroviario la están mostrando las empresas de transporte, como es el caso de la Federación Independiente del Transporte de Andalucía (Fedintra), que a través de un comunicado ha anunciado que "ha puesto a disposición de las autoridades tanto regionales como nacionales, las empresas y los vehículos que componen la federación para colaborar en lo que se necesite para atender a las víctimas y viajeros tras el terrible accidente ferroviario de Adamuz en la provincia de Córdoba."

A través de su comunicado han dicho que "se han realizado llamadas a ADIF para poner a disposición de las autoridades los vehículos que sean necesarios para colaborar en la medida que necesiten para trasladar a los heridos, personal y poder recuperar la movilidad entre Andalucía y Madrid."

Una flota de más de 2.200 autocares

Tal y como recoge en su página web, Fedintra está compuesta por las Asociaciones Provinciales de Transportistas de Sevilla, Málaga, Jaén, Cádiz, Almería y Córdoba, además de las empresas más representativas de Granada y Huelva. Esta federación independiente aglutina un total de 350 empresas especializadas en transporte de viajeros por carretera, disponiendo de una flota de 2.200 autocares y dando empleo directo a más de 4.000 personas.

Su presidente, Antonio Vázquez Olmedo, ha señalado su solidaridad con los afectados por "este horrible accidente, y mostramos nuestras condolencias a todas las personas fallecidas. Animamos a la pronta recuperación a los heridos y nos ponemos a disposición de las autoridades si es necesaria nuestra colaboración tanto de traslado como de impulsar líneas de acceso a los viajeros afectados".

"Desde el primer momento son muchas las empresas de transporte de Andalucía que se han ofrecido a colaborar y que quieren trabajar y aportar, en la medida de sus posibilidades. Las imágenes que llegan del accidente son estremecedoras, y confiemos en la pronta recuperación de heridos. Y es importante también que podamos recuperar la movilidad de las personas en estos momentos", ha concluido el presidente de Fedintra.