Los ministros de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, viajarán mañana, 21 de enero, a Davos (Suiza) para participar en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial 2026, que se celebra del 19 al 23 de enero bajo el lema "Un Espíritu de Diálogo".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cancelado su asistencia prevista al evento debido al grave accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba), que ha dejado al menos 41 fallecidos, numerosos heridos y desaparecidos, y ha generado una profunda conmoción en el país.

El miércoles, ambos ministros presidirán una reunión clave con altos directivos de grandes compañías españolas presentes en Davos. Entre los asistentes confirmados figuran: José Manuel Entrecanales (Acciona), Ana Botín y Héctor Grisi (Banco Santander), Carlos Torres y Onur Genç (BBVA), Marc Murtra (Telefónica), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Josu Jon Imaz (Repsol), Rafael del Pino (Ferrovial), Francisco Reynés (Naturgy), Maarten Wetselaar (Moeve).

Eso sí, esta vez el presidente evitará que se vuelva a repetir una situación como la vivida en 2024, cuando tuvo una reunión con los empresarios del Ibex 35 en lo que parecía el cuarto de las escobas.

Reuniones con inversores y líderes internacionales

La agenda incluye encuentros con inversores extranjeros para presentar el millonario fondo 'España Crece' recientemente anunciado.

Carlos Cuerpo mantendrá también reuniones bilaterales con homólogos de varios países, destacando Ucrania y Egipto. Además, el ministro de Economía participará el miércoles en un panel sobre el Mercado Único Europeo, junto a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y directivos del sector privado.

Conviene recordar que el Foro de Davos se ha convertido en los últimos años en un evento cada vez más alejado de los ciudadanos, donde ideas como la de "no tendrás nada y serás feliz" se han vuelto uno de sus pilares. Para ello, no hay más que ver que los principales "riesgos a nivel mundial" para los expertos que acuden a este foro no son la pobreza o el estancamiento económico, sino los bulos o la polarización social.

Agenda tecnológica de Óscar López

Por su parte, Óscar López intervendrá en la sesión 'Industrias de las comunicaciones y la tecnología', compartiendo mesa con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y con Yann LeCun (presidente de Advanced Machine Intelligence y uno de los pioneros del aprendizaje profundo o deep learning).

A lo largo del día, mantendrá encuentros bilaterales con responsables de gigantes tecnológicos como Nokia, Microsoft y la farmacéutica Novartis, entre otros. También asistirá a un almuerzo organizado por Google centrado en el camino hacia la Inteligencia Artificial General (AGI) y su impacto real en el crecimiento económico, la transformación empresarial y los avances científicos.

Finalmente, López se reunirá con su homóloga brasileña, Esther Deweck (ministra de Gestión e Innovación de Brasil), en un contexto en el que Brasil ostenta la copresidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) tras el mandato español concluido en octubre de 2025 en Vitoria.