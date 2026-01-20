Sánchez dio créditos millonarios para los trenes de Marruecos, Egipto y Uzbekistán en pleno caos en España

El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ha reabierto el debate sobre el estado de conservación de la red ferroviaria española, la falta de inversión en mantenimiento y las reiteradas incidencias que afectan tanto a la red convencional como a la alta velocidad. Todo ello ocurre mientras el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado miles de millones de euros en créditos para proyectos ferroviarios en el extranjero, fundamentalmente en Marruecos, pero también en Egipto y en Uzbekistán.

El último de ellos se aprobó el pasado 11 de febrero de 2025. El Consejo de Ministros autorizó la concesión de un crédito reembolsable de 754,3 millones de euros, bajo condiciones concesionales de la OCDE, destinado a la compra de 40 trenes interurbanos en Marruecos.

La financiación procede del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), gestionado por la Secretaría de Estado de Comercio. La operación se enmarca en el plan de modernización ferroviaria marroquí, que incluye ampliaciones de la red convencional, mejoras de líneas existentes y preparación de infraestructuras de transporte asociadas al Mundial de Fútbol de 2030.

Las condiciones financieras, según la documentación oficial del Tesoro, conceden un plazo de amortización de hasta 30 años, un tipo de interés reducido del 0,50% anual y un período de gracia de 5 años, es decir, durante esos primeros años Marruecos no tendría que pagar capital.

En paralelo al acuerdo financiero, el operador ferroviario marroquí ONCF adjudicó a la empresa española CAF el contrato para el suministro de los trenes interurbanos. La operación incluye fabricación, entrega, puesta en servicio y mantenimiento durante dos décadas. Los trenes están diseñados para operar a velocidades de hasta 200 km/h en corredores interurbanos como Fez–Marrakech o Kenitra–Fez.

En este caso, el crédito está formalizado y en ejecución, a diferencia del crédito de 190 millones para tranvías en Casablanca aprobado en abril de 2019 y que no llegó a ejecutarse porque estaba condicionado a que una empresa española resultara adjudicataria del contrato, una condición que finalmente no se cumplió.

Uzbekistán y Egipto: 757 millones

El Gobierno de Pedro Sánchez también ha destinado financiación ferroviaria a otros países y mantiene también una línea de financiación relevante con Egipto.

La operación más reciente es la de dos créditos menores aprobados en diciembre de 2025 con cargo al FIEM de aproximadamente 63 millones de euros y 49,8 millones de euros, respectivamente para mantenimiento y suministro de repuestos del material rodante de las líneas 1 y 2 del metro de El Cairo.

A esta partida se suman otras aprobadas en ejercicios anteriores:

159 millones (2021) para la modernización de la Línea 1.

200 millones (2022) para la compra de siete trenes Talgo.

227,8 millones (2024) para la modernización de la Línea 2.

Esto significa que, en total, Egipto ha recibido algo menos de 700 millones de euros en créditos ferroviarios autorizados por el Consejo de Ministros español.

Y, por último, en 2019, el Consejo de Ministros aprobó un crédito de 57,4 millones de euros para que Uzbekistán adquiriera trenes de alta velocidad Talgo 250.

La operación incluía no solo la compra del material rodante, sino también asistencia técnica, mantenimiento inicial y suministro de componentes, con el objetivo de reforzar la red interurbana uzbeka.

Esto significa que la generosidad crediticia exterior con Marruecos, Egipto y Uzbekistán ha superado los 1.511 millones de euros desde el año 2021, mientras el sistema ferroviario doméstico está padeciendo deficiencias como las expuestas tras el accidente de Adamuz. Toda una revelación sobre las prioridades presupuestarias del Ejecutivo.