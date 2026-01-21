España atraviesa uno de los momentos más duros de los últimos años tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que se ha cobrado la vida de más de 40 personas.

Por el momento, se desconocen las causas de este accidente ferroviario, pero lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que el gasto en mantenimiento de infraestructuras ferroviarias, así como el gasto en mantenimiento en material rodante (locomotoras, vagones, etc.), lleva en retroceso en España desde el año 2021, situándose en uno de los puntos más bajos de los últimos años.

En el siguiente gráfico, con datos de Eurostat, podemos ver la evolución del gasto en ambas políticas.

Como se puede ver en el gráfico de arriba, el gasto en 2024 tanto en mantenimiento de infraestructuras ferroviarias, como en mantenimiento de material rodante es más bajo que el observado en 2021. En concreto, entre 2021 y 2024 se ha producido una caída del 13% en gasto para mantener en buen funcionamiento las infraestructuras ferroviarias, mientras que el gasto en mantener en buen estado el material rodante ha caído un 18,4%.

Todo esto ocurre al mismo tiempo que cada vez más personas usan el transporte ferroviario en nuestro país, tal y como podemos ver en el siguiente gráfico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC):

Se puede observar cómo el número de viajeros en los cinco corredores más importantes de la alta velocidad comercial ha crecido desde 2020, encontrándose en la actualidad en el punto más alto de la historia. Pues a pesar de todo esto, el gasto en 2024 en mantenimiento fue inferior al gasto en 2021, cuando muchas menos personas usaban este transporte.

Otro punto importante para destacar es el que ya menciona Libre Mercado, donde explica que el gasto en mantenimiento ferroviario de España es sustancialmente inferior al de Italia y Francia. Pues bien, si indagamos un poco más, veremos que no sólo es que España gaste menos que ambos países, sino que el gasto en mantenimiento está por debajo del de países como Polonia, República Checa o Noruega. Veamos el siguiente gráfico:

Tal y como se puede ver, y en base a los datos que hay disponibles en Eurostat (donde no hay información reciente sobre Francia, Alemania o Italia), España gastó menos en el mantenimiento de infraestructuras ferroviarias que países como Polonia, Países Bajos, Suecia, República Checa y Noruega. Salvo Polonia, que tiene un número de habitantes más parecido al de España (aunque menor), el resto de los países mencionados tienen una población muy inferior a la de España, lo que hace aún más llamativo que nuestro país gastara menos dinero en mantenimiento de las infraestructuras que estos vecinos europeos.

Así pues, y en base a la información que hemos mostrado a lo largo del artículo, parece que el gasto de los últimos años en mantener en un buen estado tanto las infraestructuras como el material rodante no ha ido de la mano del crecimiento tan rápido y enorme que ha habido en el número de viajeros de la alta velocidad en nuestro país, siendo inferior al gasto observado en 2021 a pesar de que muchos más viajeros utilizan este transporte.