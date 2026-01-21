¿Por qué los lunes faltan un millón de personas a trabajar? España, a la cabeza del absentismo

La alarmante situación del mercado laboral español, marcada por la picaresca, el maquillaje estadístico del Gobierno y una pérdida de productividad que sitúa a España en una posición crítica frente a sus homólogos europeos, ha sido analizada al detalle en Con Ánimo de Lucro. En el programa económico de esRadio, su presentador Luis Fernando Quintero ha diseccionado junto al profesor José María Rotellar y el analista Diego Sánchez de la Cruz un panorama que califican de "criminal" para la competitividad nacional. Durante el debate, se ha denunciado que el incremento descontrolado de las bajas laborales se ha convertido en un "problema estructural" que asfixia directamente a la empresa privada y al crecimiento del país.

El coste real del absentismo en España

La cifra puesta sobre la mesa durante la tertulia es, en palabras de Quintero, "criminal". Según el informe del Foro de Regulación Inteligente, el coste total del absentismo en España asciende a 128.668 millones de euros, lo que supone un 8,1% del PIB. Este dato no solo incluye el pago de salarios por horas no trabajadas, sino también los costes indirectos de reorganización, pérdida de eficiencia y contratación de sustitutos.

El profesor José María Rotellar ha destacado que este coste equivale a casi el 70% de lo que España gasta en pensiones contributivas. Según Rotellar, existe un grave "problema de incentivos" y de picaresca que constituye "una estafa al conjunto de los ciudadanos y de la economía".

La picaresca de los lunes y el "blindaje" de las bajas

Uno de los puntos más polémicos del análisis ha sido la concentración de las ausencias. Citando datos de Randstad, se estima que más de un millón de personas faltan a su puesto de trabajo cada lunes de manera reiterada. Rotellar ha denunciado que la facilidad para obtener bajas médicas, especialmente en los primeros tres días donde no siempre es necesario acudir al facultativo, fomenta una cultura del subsidio frente a la cultura del esfuerzo.

Luis Fernando Quintero ha aportado su propia experiencia personal para ilustrar la desconexión del sistema: "El médico que concedía mi baja no sabía exactamente cuál era mi historia... simplemente decía: ¿cuántos días quieres?". Esta falta de control, unida a la rigidez normativa, termina "blindando" a empleados que abusan del sistema, dificultando que las empresas puedan prescindir de ellos por bajas injustificadas.

Maquillaje estadístico y precariedad laboral

Frente al triunfalismo del Ministerio de Trabajo liderado por Yolanda Díaz, los analistas de LD han denunciado un "maquillaje extraordinario" de las cifras. Mientras el Gobierno presume de pleno empleo, la realidad muestra que el paro efectivo en España —contabilizando a quienes quieren trabajar pero no aparecen en las listas oficiales— asciende a 3,8 millones de personas, 1,4 millones más de lo que admite el Ejecutivo.

La precariedad es otra de las claves: el 21,5% de los contratos firmados en 2025 duraron menos de una semana. Además, la figura del fijo discontinuo se ha convertido en la herramienta principal para ocultar la inactividad, con un crecimiento del pase a la inactividad del 535,9% desde 2021.

El "Modelo Madrid" como alternativa

En el tramo final, Diego Sánchez de la Cruz ha presentado su libro Il modello Madrid, destacando cómo las políticas de libertad económica, reducción de impuestos y confianza en la empresa han permitido a la región tener una tasa de absentismo del 6%, muy inferior al 9% de otras comunidades como Cantabria.

Para los analistas, la solución pasa necesariamente por "flexibilizar el mercado laboral, eliminar barreras burocráticas y reformar el sistema de pensiones" antes de que la economía "reviente".