Las compañías aseguradoras que cubren a las principales operadoras ferroviarias españolas han comenzado a movilizarse tras el grave accidente ocurrido la noche del domingo en Adamuz (Córdoba), en el que se vieron implicados dos trenes de alta velocidad de Renfe y Iryo. El siniestro, considerado ya el primer gran accidente de la alta velocidad en España, deja hasta el momento 41 fallecidos y más de un centenar de heridos.

Según fuentes del sector asegurador citadas por El Confidencial, entidades como QBE, Everest Insurance y AIG cuentan con pólizas en vigor que cubren distintos riesgos de Renfe, Adif e Iryo. Estas compañías ya han iniciado el análisis del alcance del siniestro y de las coberturas aplicables, mientras avanzan las investigaciones oficiales sobre las causas del choque.

QBE, aseguradora de Renfe, Adif e Iryo

La aseguradora australiana QBE, con presencia en España desde 2007, es una de las firmas con mayor exposición al accidente. QBE actúa como aseguradora principal de la responsabilidad civil de Renfe y Adif, además de participar en parte del programa asegurador de Iryo.

"Lamentamos profundamente lo ocurrido. Nuestros pensamientos están con las víctimas de este accidente y con sus familias. QBE es uno de los aseguradores principales de Renfe y Adif, así como de una parte del seguro de Iryo. En estos momentos, nuestra prioridad es colaborar en todo lo necesario con la investigación y ofrecer el apoyo correspondiente a las víctimas y a sus seres queridos", han señalado desde la aseguradora.

En el caso de Renfe, la operadora pública cuenta, además, con un seguro obligatorio de accidentes para viajeros contratado con la sucursal en España de Everest Insurance (Ireland). Esta póliza cubre las indemnizaciones por daños corporales sufridos por los pasajeros durante los desplazamientos ferroviarios. De acuerdo con la información corporativa de Renfe recogida por el diario Expansión, la compañía incrementó recientemente su gasto en seguros para reforzar las coberturas, elevando el presupuesto destinado a este capítulo entre 2023 y 2024.

La desvinculación de Allianz

La cobertura de responsabilidad civil de Renfe, suscrita con QBE, incluye los daños personales y materiales ocasionados a viajeros, equipajes, cargas, infraestructuras ferroviarias, trenes y terceros. Esta póliza contempla una franquicia de 1,5 millones de euros, que se complementa con un aval bancario para cubrir posibles responsabilidades por debajo de ese umbral.

Por su parte, Iryo —participada por Trenitalia, Air Nostrum y Globalvia— tiene como aseguradora principal en España a la multinacional estadounidense AIG, que se encarga, al menos, de los seguros obligatorios de viajeros. Esta cobertura se suma a otras pólizas contratadas por la operadora con QBE, tal y como ha informado El Periódico.

En cuanto a Adif, el gestor de las infraestructuras ferroviarias, QBE figura también entre sus aseguradoras actuales. Otras grandes entidades del sector, como Allianz, ya no mantienen relación contractual con el administrador ferroviario tras su desvinculación posterior al accidente de Angrois de 2013, según han confirmado fuentes del mercado a El Periódico.

Obligación de contar con seguros de accidentes

Desde el sector recuerdan que todas las empresas de transporte ferroviario de viajeros están obligadas por ley a contar con seguros de accidentes y de responsabilidad civil para cubrir los daños personales y materiales derivados de su actividad. El Consorcio de Compensación de Seguros, organismo público del sector, solo intervendría en caso de riesgos extraordinarios —como terrorismo o fenómenos naturales— o si alguna aseguradora entrase en situación de insolvencia, un escenario que, por ahora, no se contempla.

Mientras tanto, las aseguradoras activan sus protocolos de siniestros de gran magnitud, con la previsión de que la gestión de las indemnizaciones y las posibles reclamaciones judiciales se prolongue durante años, como ya ocurrió en anteriores accidentes ferroviarios de gran impacto en España.