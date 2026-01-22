Adif gasta más de 50.000 euros en vigilar qué dicen la prensa y redes sociales sobre su gestión

Los últimos accidentes de tren ocurridos en España (en Adamuz y Barcelona) están haciendo que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, más conocido como Adif, esté en el centro del huracán con una oleada de noticias relacionadas con esta entidad pública. Y no es para menos, pues entre los dos accidentes ya van más de 40 muertos y cientos de heridos.

Tras realizar una investigación de los últimos contratos públicos de Adif, hay uno que nos ha llamado especialmente la atención, y que recibe el siguiente título: "Contrato para un servicio de ‘clipping’ y monitorización de noticias en medios de comunicación social para Adif y Adif AV." Dicha licitación pública fue formalizada en junio de 2025 y ha tenido un coste para las arcas públicas de 51.146 euros.

A Adif le interesa saber qué dicen sobre su actividad

Como podemos ver en el propio pliego (que se puede leer aquí), Adif justifica este contrato en que "ha surgido la necesidad de medir el impacto que esta actividad [la de Adif] tiene en la sociedad a efectos de indicadores de visibilidad, reputación y presencia de marca, atendiendo al volumen y el perfil de las informaciones sobre Adif y Adif AV en medios de comunicación social. Por la naturaleza de Adif y Adif AV, es crítico el seguimiento de esta visibilidad pública y el análisis del sentimiento social asociado a las informaciones aparecidas, con el fin de confirmar que la calidad del servicio ofrecido por Adif y Adif AV está bien alineada con las necesidades de los grupos de interés".

"Hasta ahora, ese seguimiento no se estaba haciendo con la intensidad y medios tecnológicos precisos, que abarcan un espectro de investigación mucho más amplio, y en consonancia asimismo con otras empresas del sector ferroviario y de transportes, que desde hace tiempo han necesitado de esa ayuda externa", remata el organismo público al presentar la justificación de este contrato.

El monitoreo abarca prácticamente todo internet

De esta forma, entre las acciones que tendrá que llevar a cabo la empresa adjudicataria (Rebold Communication SL) están las siguientes:

Seguimiento diario de noticias en prensa escrita, radio y televisión , a través de cuantas palabras clave sean necesarias para la correcta prestación del servicio, permitiendo modificaciones ilimitadas.

Seguimiento diario de medios digitales : versiones online de los medios tradicionales y aquellos exclusivamente en formato digital.

Seguimiento de otras plataformas digitales (portales, blogs, etc.) y redes sociales como X, Instagram o LinkedIn.

Plataforma web documental en la que queden alojadas y sean accesibles todas las noticias seleccionadas durante la vigencia del contrato . El acceso a dicha plataforma se realizará con un correo electrónico (usuario) facilitado por Adif que permitirá hasta 20 accesos simultáneos.

Mantenimiento de una base de datos en la que queden alojadas todas las noticias de la prensa escrita.

Adicionalmente, el contratista facilitará un canal de atención al cliente, disponible de lunes a domingo durante las 24 horas del día, para solventar cualquier incidencia en la prestación del servicio. De igual modo, el contratista asesorará en la selección y configuración de palabras clave y parámetros que optimicen el seguimiento de noticias, pudiendo modificarse a lo largo de la vigencia del contrato de forma ilimitada.

EsRadio, entre los medios monitoreados

Más adelante podemos ver algunos de los medios de comunicación que Adif considera que hay que monitorear para saber lo que se dice sobre su actividad, entre los que se encuentra esRadio en el apartado de los medios de radio, aunque también se incluye a Libertad Digital de forma implícita entre los "medios nativos digitales".

Tal y como figura en el pliego, la empresa adjudicataria debe enviar cada día (incluidos fines de semana y festivos) un informe a través de un correo electrónico donde figuren todas aquellas noticias publicadas a través de los distintos medios donde se mencione a Adif. La entidad pública también exige conocer el nombre de los autores de dichas noticias, con independencia de si la publicación se realiza a través de medios digitales, radio, prensa escrita, etc.

En resumidas cuentas, vemos como Adif, que en estos días se encuentra especialmente señalada, gasta más de 50.000 euros en saber qué dice la gente sobre la labor que realiza el organismo público.