Así es el Doctor Yellow: el tren que inspecciona las vías y causa furor entre los japoneses

La inspección del estado de las vías es una de las labores esenciales que se han de llevar a cabo en la gestión de una red ferroviaria. Estos trabajos de mantenimiento son más importantes aún, si cabe, tratándose de una red de alta velocidad. Por eso, las entidades encargadas de garantizar la seguridad de los usuarios utilizan distintas tecnologías para evaluar el estado de las vías. Así las cosas, en el caso de Japón, el sistema empleado ha alcanzado un nivel tal de popularidad que cuenta incluso con productos de merchandising.

El "Doctor Yellow" japonés

El Tokaido Shinkansen, la línea de tren bala original y más transitada de Japón, fue inaugurada en 1964 para conectar la ciudad de Tokio con Osaka. Desde el principio, los encargados de garantizar la seguridad de la línea han sido los trenes de inspección integral de vías eléctricas Shinkansen, conocidos popularmente como "Doctor Yellow", dado su aspecto y la labor que realizan. De hecho, medios locales japoneses explican que, generalmente, los vehículos de inspección y construcción se pintan de amarillo para evitar accidentes, e inciden en que los Doctor Yellow han sido amarillos desde su primera generación.

No obstante, resulta curioso que se han generado mitos y supersticiones en torno a estos trenes. Los medios japoneses explican que se dice que ver un tren Doctor Yellow es un buen augurio y trae buena suerte, "lo que los hace populares entre personas de todas las edades". ¿El motivo? De acuerdo con estos diarios japoneses "al no ser trenes comerciales, sus horarios de operación son irregulares y no se hacen públicos". En consecuencia, se hace muy difícil para los usuarios poder ver uno de estos trenes.

En Japón hay un tren bala llamado "Doctor Yellow" que se pasa el día navegando por la infraestructura para diagnosticar posibles fallos en el sistema. Está considerado de culto, venden un montón de merchan de él y si lo ves tendrás buena surte. En España tienen a Koldo y al Simio pic.twitter.com/wuadjCGIgl — Anita Pastor Respect Account (@MurcianoJapo) January 20, 2026

Sin embargo, la retirada final de estos trenes cada vez está más cerca. Concretamente, en enero de 2025 dejó de funcionar el tren de Central Japan Railway (JR Central). Por su parte, los vehículos utilizados por West Japan Railway (JR West) dejarán de ser empleados para la inspección de las vías en el año 2027. En este sentido, el diario The Japan Times explicaba que en enero de 2025 se había retirado uno de los trenes utilizados para evaluar el estado de las vías en la red del tren bala.

Este medio exponía que una de las causas que explican la retirada de estos trenes radica en el envejecimiento de los mismos, así como su obsolescencia, dado que han comenzado a utilizarse nuevas tecnologías en la inspección de la red ferroviaria. Concretamente, en Japón se ha comenzado a utilizar la IA en los vehículos de inspección. Al respecto, destacaba que "en lugar de utilizar trenes de prueba, ya se ha introducido un sistema en el que los trenes operativos comprueban automáticamente anomalías en los cables y vías mientras están en servicio".

Por otra parte, también debemos considerar que la velocidad de los trenes es también uno de los motivos que han motivado la decisión de retirar definitivamente al Doctor Yellow. La prensa japonesa expone que los actuales trenes bala Tokaido Shinkansen tienen una velocidad máxima de 285 kilómetros por hora, mientras que la velocidad máxima que puede alcanzar el tren de inspección es de 270 kilómetros por hora. Por tanto, esta diferencia de velocidad punta hace que la velocidad máxima del Doctor Yellow no sea suficiente "para circular entre los intervalos del horario de operación de trenes de alta velocidad".

En consecuencia, de acuerdo a las informaciones ofrecidas por los medios locales, "los trenes con velocidades máximas más altas están cambiando fundamentalmente la forma en que se realizan las inspecciones". De este modo, ya no se utilizan trenes de prueba, sino que se comienzan a introducir sistemas en los trenes que operan las rutas ferroviarias y prestan el servicio a los usuarios para que, automáticamente, detecten anomalías en los cables y las vías.

‘Merchandising’

La popularidad de este tren es tal que, en torno a él, se ha generado toda una campaña de merchandising que incluye todo tipo de artículos. Así, en diversas plataformas de compraventa online, como la norteamericana Etsy, podemos encontrar anuncios en los que se ofertan camisetas con grafismos que representan al "Doctor Yellow".

Del mismo modo, en Ebay también se venden gorras cuyo diseño está basado en el concepto del tren utilizado en Japón para inspeccionar el estado de las vías en la red de alta velocidad.

Además, se venden también maquetas del tren hechas con metal fundido a presión.

Con todo, existe incluso una edición limitada de relojes de la marca Seiko inspirada en el diseño del tren "Doctor Yellow".

Así, el Doctor Yellow es un claro ejemplo de cómo una tecnología avanzada puede ser motivo de orgullo para todo un pueblo, algo que, por desgracia, no pueden sentir los españoles actualmente.