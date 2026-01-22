El canciller alemán, Friedrich Merz, ha hablado este jueves en el Foro de Davos del "desmoronamiento a velocidad vertiginosa" del orden internacional de las últimas tres décadas y "la nueva era que ha comenzado". Un nuevo mundo que amenaza "nuestra libertad, nuestra seguridad y nuestra prosperidad" y que requiere cambios, ha destacado el canciller en su discurso. Ante un mundo que se adentra en caminos "imprevisibles", Alemania y también la UE han de tomar nota: "Debemos estar a la altura de estos retos y lo estaremos".

En su extensa intervención, en la que ha aludido al "negro abismo" al que llevó su país a Europa en el siglo XX, ha celebrado el nuevo giro de Trump con Groenlandia y ha defendido con ahínco el acuerdo con Mercosur, ha hecho especial mención a los obstáculos que han lastrado a la UE en los últimos años. "No ha lugar para el aislamiento y el proteccionismo", ha señalado para después apelar a "poner orden antes en casa". Según Merz, tanto Alemania como Europa en su conjunto "han desperdiciado un increíble potencial de crecimiento en los últimos años al retrasar reformas y restringir de forma innecesaria y excesiva las libertades empresariales y la responsabilidad individual".

"Tenemos que cambiar eso ya. La seguridad y la predictibilidad tienen que tener prioridad sobre la regulación excesiva y la perfección mal entendida", ha dicho. "Tenemos que reducir la burocracia de forma sustancial en Europa. El mercado único fue creado para forjar el área económica más competitiva del mundo. Pero en su lugar, nos hemos convertido en los campeones de la sobrerregulación", ha lamentado.

Según Merz, "eso tiene que acabar". Y para ello ha señalado que ha convocado a sus colegas europeos a una cumbre especial el próximo 12 de febrero en la que intentarán cambiar el rumbo. El canciller ha señalado que tanto él como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, llevarán un listado de propuestas, entre las que ha citado "un freno de emergencia para la burocracia y la discontinuidad del trabajo legislativo" y un "presupuesto europeo que de verdad sitúe la competitividad en el centro del escenario". "Queremos una Europa rápida, dinámica, con una administración orientada al servicio", ha insistido.

Para su país, ha dicho, quiere lo mismo: un impulso a la competitividad de su industria y "muchas pequeñas y medianas empresas". "Queremos apoyar a los innovadores, eliminar obstáculos de su camino y ayudarles a acceder a los mercados de capital". En este punto, ha citado uno de los problemas clave para la industria de su país, la energía, prometiendo más inversión en renovables, almacenamiento y "nuevas plantas modernas de gas". Hace solo unos días, el propio canciller citó como grave "error estratégico" la renuncia a la energía nuclear.