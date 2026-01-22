Paralizan temporalmente el encendido de la mayor central nuclear del mundo

El reencendido de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, la mayor del mundo, con siete reactores, tendrá que esperar. La propietaria, la compañía eléctrica japonesa TEPCO paralizó este jueves los trabajos de reinicio del reactor número 6 y ordenó después apagarlo tras detectar una alarma en el sistema de monitorización de las barras de control, un día después de reactivar la instalación.

"Durante la operación de retirada de las barras de control se emitió una alarma en el sistema de monitorización (...) para una de las barras de control, y la operación fue suspendida", explica la compañía en un comunicado. La empresa trató de reemplazar los componentes eléctricos dentro del panel que opera las barras de control (que permiten regular la potencia del reactor y son esenciales para su seguridad), pero el problema se mantuvo, por lo que está realizando una investigación.

"La planta se encuentra en condiciones estables y no hay impacto radiactivo al exterior", ha señalado la compañía, que añade que "si bien la investigación está en curso, dado que se espera que la determinación de la causa tome tiempo, hemos decidido cerrar temporalmente la central hoy e inspeccionar el área afectada".

La noticia llega un día después de que TEPCO reiniciase, en la tarde del miércoles, la central, quince años después de su clausura en 2011 a raíz del accidente de la planta nuclear de Fukushima, que llevó a Japón al intento de renunciar a la energía nuclear y a un estricto endurecimiento de la normativa. En estos años, han reabierto 15 centrales tras aprobar todos los trámites y el país aspira a volver a convertir esta energía en un pilar de su mix.

La asamblea de la prefectura de Niigata, donde se encuentra la central de KK, aprobó el pasado mes de diciembre la reactivación del reactor número 6, después de que el regulador nuclear nacional diera su visto bueno a encender dos de los siete reactores del complejo. En diciembre de 2023 se dio el visto bueno a las medidas adoptadas y desde entonces TEPCO viene realizando los trámites necesarios para poner ambos en marcha.