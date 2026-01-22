¿Por qué las acciones del banco de Groenlandia están registrando una subida histórica?

Desde su regreso a la Casa Blanca, la política de Donald Trump ha pasado por la reivindicación del papel de Estados Unidos en el orden mundial con el objetivo de ganar nuevas zonas de influencia. En este sentido, la política comercial, con los aranceles como principal arma, se ha convertido en uno de los elementos esenciales para administración estadounidense.

Así las cosas, cabe recordar que una de las primeras iniciativas del presidente norteamericano fue anunciar un arancel mínimo global que se sumaría a aranceles específicos para cada país, considerando que EEUU tenía un déficit comercial con el resto del mundo. Sin embargo, con sus presiones sobre Groenlandia, isla que pretende anexionarse o comprar, el mandatario estadounidense parece haber dado un paso más en su ofensiva internacional.

‘Rally’ del banco de Groenlandia

En este contexto, resulta especialmente curioso que, a pesar de las presiones de Donald Trump sobre Groenlandia, uno de los activos que están brillando en las últimas jornadas es, precisamente, el Groenlandsbanken, el único banco comercial de la isla, que cotiza en la bolsa de Copenhague. Concretamente, este banco se situaba este jueves en las 1.200 coronas danesas (unos 160,66 euros).

De hecho, como podemos comprobar a continuación, desde principios de año la cotización del Groenlandsbanken se ha disparado significativamente. De este modo, desde el pasado 2 de enero, cuando cerró en los 900 puntos, se ha revalorizado un 33%. Así, el diario Expansión confirma que este rally alcista ha llevado al banco de Groenlandia ha superar su máximo histórico registrado en el año 2007.

Investing

Al respecto, desde Expansión explican que uno de los factores que podrían estar detrás de esta evolución serían las expectativas de que una adquisición de la isla por parte de EEUU provocaría un incremento de la inversión en defensa, transporte y materias primas. Así, la demanda de crédito podría llegar a dispararse en un contexto como este.

Claves para entender a Trump

En este sentido, consultado por Libre Mercado, el experto financiero José María Luna, de Luna&Sevilla Asesores Patrimoniales, subraya que hay dos elementos que debemos tener en cuenta para comprender la política de Donald Trump. En primer lugar, destaca que Trump es un negociador que, en cualquier caso, no ignora la importancia de los mercados de capitales Por ello, expone el experto, cuando la administración Trump detecta un debilitamiento de los mercados de capitales, su política comercial se vuelve más flexible.

En segundo lugar, Luna detalla que debemos tomar en cuenta las palabras y las acciones del Secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, a quien considera la persona que realmente marca la política económica del presidente estadounidense. Así, expone que los objetivos de Bessent no siempre coinciden con los de Trump y subraya que son tres los ejes de la estrategia del Secretario de Estado de EEUU: el objetivo de bajar los impuestos en el país, la intención de reducir la regulación sobre el sector financiero, el conjunto de las empresas y los ciudadanos y, finalmente, la utilización de los aranceles como instrumento de presión e instrumento para reducir los déficit comercial y financiero del país.