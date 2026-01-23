Enfado en los supermercados tras el bloqueo "sin precedentes" de la DGT a camiones por la borrasca Ingrid

Las limitaciones al transporte pesado y restricciones de tráfico establecidas por la DGT, impuestas por el temporal, ya están teniendo consecuencias en el suministro de productos básicos. La patronal de supermercados Asedas ha advertido de que empiezan a detectarse problemas de abastecimiento en algunos establecimientos debido a las restricciones de tráfico aplicadas a los camiones "en una zona amplísima del Noroeste de España y accesos a Cantabria, Asturias y Galicia".

Desde la pasada noche, la DGT mantiene prohibido el paso de camiones de más de 7.500 kilos —vayan cargados o vacíos— en distintos tramos de la red viaria, con el objetivo de garantizar la seguridad y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia. En total, más de una quincena de vías de alta capacidad, además de carreteras secundarias, podrían verse afectadas por estas medidas.

La decisión de la Dirección General de Tráfico (DGT) de frenar de manera preventiva la circulación de vehículos de mercancías "ha provocado un gran embolsamiento de camiones en diferentes puntos y dificultades de acceso a plataformas y tiendas en unas horas en las que no había nevado y, por tanto, no era necesario detener el tráfico". La situación ha supuesto la "pérdida de horas clave para el abastecimiento de los supermercados y autoservicios", ha explicado la asociación.

Asedas subraya que se trata de una medida "preventiva sin precedentes" que ha afectado gravemente al funcionamiento de las plataformas de distribución y ha generado "grandísimo problema" para el transporte de alimentos y otros productos de primera necesidad. En este sentido, considera que la decisión ha sido "desproporcionada y precipitada", y advierte del precedente que supone para la "garantía de un servicio esencial" como es el suministro alimentario.

Ante este escenario, la patronal asegura que está en contacto con las autoridades para solicitar que, en la medida de lo posible, se mantengan "limpias" y despejadas las vías susceptibles de verse afectadas por la nieve y que se priorice la circulación segura de los camiones que transportan productos básicos, con el objetivo de asegurar el abastecimiento a supermercados y autoservicios durante el fin de semana.

Al mismo tiempo, Asedas ha lanzado un llamamiento a la población para evitar compras innecesarias o acopios preventivos de alimentos en los hogares, con el fin de no agravar la situación.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el episodio de mal tiempo continúe durante el fin de semana, con aviso rojo en el litoral gallego, nivel naranja en Asturias, Cantabria y el País Vasco, y amarillo en regiones como Andalucía, Baleares y Ceuta.