El gasto real por pasajero en mantener el AVE cae a mínimos con Sánchez y Puente

Si hay un tema del que todo el mundo está hablando estos días es el referente al transporte ferroviario en nuestro país. No es para menos, dado que en los últimos días se han producido una serie de accidentes que han costado decenas de vidas humanas, siendo el más grave el accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba). Este ha sido el primer accidente de la Alta Velocidad en España, en el que ya han perdido la vida más de 40 personas.

De todas las cuestiones que se están discutiendo, hay una que está centrando más la atención, y es la que tiene que ver con el gasto en mantenimiento y conservación de la Alta Velocidad. La primera persona en hacer mención de esto ha sido Óscar Puente, que el miércoles expresó lo siguiente en rueda de prensa: "En el año 2011, a pesar de que la inversión fue de 7.183 millones, el gasto en mantenimiento fue de 759 millones, es decir, 7.759 en total y en el año 2025, el último año que tenemos totalmente computado, la inversión fue de 6.301 millones, pero el mantenimiento fue de 1.119 millones".

También el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha publicado el siguiente post en la red social X (Twitter):

Hablemos sobre nuestros ferrocarriles, pero con datos y sin alimentar miedos injustificados. La inversión en mantenimiento de vías ha crecido más de un 50% desde 2018, se mida como se mida. Y los accidentes graves o significativos han caído más de un 10% pese a que el número de… pic.twitter.com/jzbbV3zY9P — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 22, 2026

Al margen de la procedencia de los datos, que el ministro no especifica en sus gráficos, hay varios puntos que no se explican y que conviene tener en cuenta a la hora de realizar un análisis más acertado. En lo referente al accidente de Adamuz, estamos hablando de la Alta Velocidad, no de toda la infraestructura ferroviaria. Por otro lado, el número de viajeros actual no es el mismo que hace unos años, habiéndose incrementado notablemente desde 2022. Y, en tercer lugar, los datos de gasto habría que ajustarlos por la inflación, para saber exactamente el gasto real en mantenimiento de la infraestructura de la Alta Velocidad.

Así pues, si tenemos en cuenta todos estos factores, tendríamos lo que vamos a ver en el siguiente conjunto de gráficos, que pasaremos a analizar a continuación:

Tal y como se puede ver, y en base a datos extraídos de los informes anuales del sector ferroviario de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de las cuentas anuales de Adif AV, el gasto real en mantenimiento y conservación de la infraestructura de la Alta Velocidad está en su punto más bajo desde 2017, siendo apenas de 7,33 euros por viajero en 2024.

En primer lugar, hay que decir que el gasto nominal (sin descontar la inflación) en "mantenimiento y conservación de la infraestructura y edificaciones de la Alta Velocidad" ha crecido desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, eso es innegable. El gasto nominal en 2024 fue de 470 millones de euros, por 278 millones en 2017.

El gasto real por pasajero es el más bajo desde 2017

Sin embargo, también ha crecido de forma considerable el número de viajeros que hacen uso del transporte de Alta Velocidad (tanto el servicio de larga distancia como el de media distancia). Si justo antes de la pandemia el número de viajeros de la AV fue de 31,25 millones de personas, en 2024 se superaron los 50 millones de viajeros, hasta alcanzar los 52,92 millones de pasajeros. En suma, tendríamos que el gasto en "mantenimiento y conservación por pasajero" habría pasado de los 9,67 euros en 2017 a los 8,88 euros en 2024, todo en términos nominales y sin tener en cuenta la inflación.

No obstante, y aunque vemos que el gasto por pasajero ya cae desde 2017, habría que ajustar dicho gasto a la inflación para ver el gasto real en mantener y conservar las infraestructuras de la AV. Así pues, si hacemos los ajustes necesarios nos daremos cuenta de que el gasto real por pasajero en 2024 fue de 7,33 euros por persona, mientras que en 2017 fue de 9,67 euros o en 2022 fue de 10,84 euros.

Por tanto, si bien es cierto que bajo el mandato de Pedro Sánchez ha crecido el gasto en mantener y conservar las infraestructuras de la Alta Velocidad, esto no ha sido suficiente ante el "boom" de viajeros y la erosión provocada por la inflación, haciendo que el actual gasto por pasajero sea incluso más bajo que en los últimos años de Gobierno de Mariano Rajoy.