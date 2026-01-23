La ex número 3 de Puente culpaba a Peppa Pig y la Patrulla Canina de la menor presencia femenina en el sector

A lo largo de estos días, donde la sociedad española aún está recomponiéndose de las catástrofes ferroviarias acaecidas en Adamuz (Córdoba) y Barcelona, no cesa el goteo de información relacionado con Adif, el Ministerio de Transportes de Óscar Puente y con todo aquello que tiene que ver con la seguridad y el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias. Y no es para menos, pues en menos de 48 horas se han producido dos accidentes que han costado más de 40 vidas y cientos de heridos.

Uno de los cargos que pasan más desapercibidos para la opinión pública es el de la Secretaría General de Transporte Terrestre, un órgano del que depende (entre otros) la Dirección General del Sector Ferroviario o la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). Este cargo actualmente está ocupado por Rocío Báguena Rodríguez, aunque se creó el 5 de diciembre de 2023 y la primera persona responsable de este puesto fue Marta Serrano Balbuena, quien fue cesada en mayo de 2025 y de quien vamos a hablar en este artículo.

¿Quién es Marta Serrano Balbuena?

Se trata de una ingeniera de caminos por la Universidad de Castilla-La Mancha, que ha desempeñado varios cargos públicos, como directora de la EMT de Valencia, directora de comunicación y consultoría en la EMT de Madrid, responsable de operaciones en la EMT de Fuenlabrada, secretaria general de transporte terrestre (entre diciembre de 2023 y mayo de 2025) y que actualmente es directora de desarrollo de negocio en "Renfe Viajeros". También destaca, según su perfil de LinkedIn, como conferenciante en congresos, seminarios y eventos privados a lo largo de varios años.

Marta Serrano se hizo viral a finales del año 2024, siendo secretaria general de transporte terrestre, cuando realizó unas controvertidas declaraciones donde acusó a series de dibujos animados infantiles, como Peppa Pig o la Patrulla Canina, de ser un lastre a la hora de que más mujeres se dedicasen al sector laboral de la conservación de carreteras.

Peppa Pig y la Patrulla Canina, culpables

Esto ocurrió en un evento titulado "El papel de la mujer en la conservación de la red viaria", donde dijo lo siguiente:

"Las mujeres no se quieren venir a trabajar con nosotras en general, pero tampoco estamos ayudando a que las niñas se vengan al sector, porque les estamos enseñando que el sector no es para ellas. O sea, si tenéis niñas pequeñas y veis dibujos animados con ellas, los dibujos animados lo que les dicen a las niñas es que nuestro sector, el sector de la conservación de carreteras, el sector de la construcción de obra nueva es un sector que es de hombres. O sea, veis Peppa Pig y todos los operarios, todos, el 100 % de los operarios, son señores gigantes y muy musculosos que son los que están reparando los agujeros de las carreteras de las series."

"Y eso a mi hija, que tiene seis años, se le queda en la cabeza, porque es lo que está viendo. Por mucho que a mí me vea trabajar del otro lado, pero, claro, sabe dónde trabajo más o menos, pero lo que ve en su cultura, en el ámbito cultural que ella tiene, que al final es la televisión y los dibujos animados, es lo que ocurre. Y pasa en todas las series, en la Patrulla Canina, la mujer es la que se dedica a las labores de cuidados. Pasa en todas, o sea, no hay esa penetración. Entonces, es muy difícil que cuando luego lleguen a los ocho, a los diez años, cuando lleguen a secundaria y tengan que empezar a elegir un itinerario, nos elijan a nosotros", concluyó Marta Serrano.

La perspectiva de género, uno de sus temas favoritos

Así pues, la que fuera secretaria general de transporte terrestre vino a decir que series infantiles como Peppa Pig o la Patrulla Canina son responsables de que no haya más mujeres en el sector ferroviario. Como vemos, Marta Serrano es alguien para quien la cuestión de género en el mundo del transporte ferroviario es importante, algo que la propia Marta ha dejado patente a través de algunas de sus conferencias, como estas:

Una perspectiva feminista sobre la movilidad. De Movilidad a Movilidades: Consideraciones para el Diseño de Sistemas de Transportes Sensibles al Género. Movilidad con perspectiva de género. La importancia de las mujeres en la movilidad. El reto de equilibrar la presencia de mujeres en el sector del transporte, y así un largo etcétera que puede ser comprobado en su perfil de LinkedIn.

¿Por qué esto es importante?

Esto tiene su relevancia ya que el cargo que Marta Serrano desempeñó entre diciembre de 2023 y mayo de 2025 es el tercer cargo de mayor importancia en el Ministerio de Transportes (como se puede ver en su organigrama), sólo por detrás del cargo de ministro y del secretario de Estado. Marta Serrano tuvo una responsabilidad directa entre diciembre de 2023 y mayo de 2025 sobre la seguridad y mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias de nuestro país, a continuación vamos a ver algunas de las funciones de este cargo:

La planificación y evaluación de la Red Ferroviaria de Interés General , así como la ordenación general, en el ámbito de las competencias del Estado, en materia de transporte por carretera y servicios de transporte ferroviario, priorizando las inversiones en seguridad, mantenimiento , mejora de la movilidad cotidiana, tecnificación e intermodalidad.

El impulso y seguimiento de los planes y programas de infraestructuras de transporte viario y ferroviario del Departamento.

La mejora de la eficiencia de las infraestructuras y servicios de transporte viario y ferroviario.

El impulso del desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías en materia de infraestructuras y servicios de transporte viario y ferroviario de sus direcciones generales dependientes, fomentando la aplicación de nuevos desarrollos tecnológicos y las actividades de innovación.

Además de todo esto, Marta Serrano también tenía bajo su dependencia la Dirección General del Transporte Ferroviario, al tiempo que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria está adscrita al Ministerio de Transportes a través de la Secretaría General de Transporte Terrestre.

Un cargo de alta responsabilidad

Dicho todo esto, vemos que el cargo que desempeñó esta ingeniera de caminos tiene una importancia mayúscula en lo que respecta a la seguridad y mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias. Y resulta cuanto menos llamativo que alguien que ostentó un cargo de tan elevada importancia, percibiendo un salario de 74.000 euros al año, dijera que las series infantiles que ve su hija son (en parte) responsables de que haya menos mujeres en su sector.

Con este artículo no se quiere afirmar ninguna relación directa entre Marta Serrano Balbuena y los trágicos accidentes ocurridos en los últimos días en nuestro país, pero sí llama la atención que el tercer cargo más importante del Ministerio de Transportes llegase a estar ocupado por alguien que cree que series como Peppa Pig o la Patrulla Canina son responsables de que las niñas no tengan interés en querer dedicarse a profesiones laborales relacionadas con el tren.